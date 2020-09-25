Девушка разбила Porsche на ровном месте во время парковки

Довольно странный случай произошел в Гонконге с участием дорого кроссовера Porsche. Девушка пыталась припарковать свой автомобиль, но в один момент "что-то пошло не так" и машина оказалась разбитой.

Как следует из ролика, опубликованного на YouTube, владелица "Порше" пыталась поставить машину на подземном паркинге. Это довались ей довольно сложно, а потом она и вовсе решила покинуть автомобиль, не закончив маневр и вышла, по сути, на ходу.

После того, как женщина вышла из машины, она начала катиться назад. В конечном счете Porsche столкнулся с бетонной опорой, вывернув дверь. Кроме того, пострадал рядом стоящий BMW.

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