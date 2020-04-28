Главная Новости
28 апреля • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Девушка-автомеханик лишилась работы из-за съемок в порно

1.2т
Читать материал на украинском

24-летняя сотрудница сервисного центра Honda в Форт-Уэйне, штат Индиана, США, потеряла работу после того, как начальство узнало о том, что она снимается в порно. Девушку уволили за непристойное поведение.

Как сообщает BuzzFeed News, Кирстен Вон работала техником в дилерском центре Хонда и вскоре должна была стать главным механиком в автосалоне. Однако всё изменилось после того, как коллеги её не наткнулись на откровенные фото и видео, которыми она делилась со своими подписчиками в Instagram. Оказалось, что у девушки был аккаунт в социальной сети для взрослых OnlyFans.

Кирстен Вон

Кирстен Вон

buzzfeednews.com

Коллеги начались обмениваться между собой фото и видеороликами с участием Кристин и троллить девушку, а вскоре о её пикантной деятельности узнало начальство.

Кирстен Вон

Кирстен Вон

buzzfeednews.com

После непродолжительных разбирательств американку уволили. Причем руководство дилерского центра возмутили не столько сами материалы порнографического характера, сколько то, что во время съемок девушка использовала корпоративную униформу. Кроме того, выяснилось, что некоторый контент снимался в мастерской.

В своё оправдание Кристен заявила, что создала учётную запись в OnlyFans для того, чтобы подзаработать денег для погашения студенческого займа и ипотеки. Также она мечтала открыть собственную мастерскую.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в лесу под Киевом нашли необычный автомобиль.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
курьез фотографии авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги