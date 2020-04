Девушка-автомеханик лишилась работы из-за съемок в порно

24-летняя сотрудница сервисного центра Honda в Форт-Уэйне, штат Индиана, США, потеряла работу после того, как начальство узнало о том, что она снимается в порно. Девушку уволили за непристойное поведение.

Как сообщает BuzzFeed News, Кирстен Вон работала техником в дилерском центре Хонда и вскоре должна была стать главным механиком в автосалоне. Однако всё изменилось после того, как коллеги её не наткнулись на откровенные фото и видео, которыми она делилась со своими подписчиками в Instagram. Оказалось, что у девушки был аккаунт в социальной сети для взрослых OnlyFans.

Коллеги начались обмениваться между собой фото и видеороликами с участием Кристин и троллить девушку, а вскоре о её пикантной деятельности узнало начальство.

После непродолжительных разбирательств американку уволили. Причем руководство дилерского центра возмутили не столько сами материалы порнографического характера, сколько то, что во время съемок девушка использовала корпоративную униформу. Кроме того, выяснилось, что некоторый контент снимался в мастерской.

В своё оправдание Кристен заявила, что создала учётную запись в OnlyFans для того, чтобы подзаработать денег для погашения студенческого займа и ипотеки. Также она мечтала открыть собственную мастерскую.

