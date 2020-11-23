Детский Bugatti Baby II продают по "взрослой" цене

Компания Bugatti представила на американском рынке свой электромобиль Bugatti Baby II.

Об этом сообщает портал Carscoops. Уменьшенная копия легендарного спортивного Bugatti Type 35 создана при участии производителя детских автомобилей The Little Car Company.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Baby II изготовят тиражом всего 500 экземпляров в трех различных версиях. Стоимость наиболее простой из них – Base – стартует в отметки в $36600. Вторая версия – Vitesse – обойдется будущему владельцу в $53000, а максимальная комплектация – Pur Sang – освободит банковский счет на $71400.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Последние две версии будет нести гоночные ливреи исторических моделей марки Bugatti, но можно заказать их в тех же цветах, что и Bugatti Chiron. В зависимости от версии кузов будет изготовлен из композитных материалов, карбона или алюминия.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Baby II представляет собой заднеприводный электромобиль, который оснащается батареей энергоемкостью 1,4 кВт или в дорогих версиях – 2,8 кВтч. В зависимости от версии, электромобиль может разгоняться от 20 до 45 км/ч, а для моделей Vitesse и Pur Sang можно заказать опционный "Ключ скорости", который снимает ограничения. До какой скорости можно разогнаться в этом случае, компания не уточняет.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист Криштиану Роналду приобрел очередной Bugatti.