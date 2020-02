Дети угнали два кроссовера Lamborghini и разбили их друг о друга

Курьезный случай произошёл в США. Группа подростков угнала два новых кроссовера Lamborgini Urus и в процессе "покатушек" разбила их.

Как выяснил OBOZREVATEL, в 3:05 утра по местному времени полицейское управление Уэйленда получило вызов о том, что в бостонском салоне Lamborghini сработала сигнализация. На место происшествия был отправлен экипаж патрульных, которые по пути заметили пару кроссоверов Lamborginini и следующий за ними седан Chevrolet Cruze.

После тог как полицейские сопоставили все факты, они предприняли попытку остановить "колонну". Однако требованиям копов подчинился лишь Cruze – "Урусы" же взлетели с высокой скоростью и скрылись.

На люксовые кроссоверы передали ориентировки, а вот водителя и пассажиров Cruze задержали: оказалось, что в машине находились несовершеннолетние лица, у которых не было ни документов на автомобиль, ни водительских прав. Пока один из полицейских разбирался с детьми, другой офицер направился к дилерскому центру, в котором сработала сигнализация. На месте он увидел разбитую витрину и два пустых места, на которых, как не сложно было догадаться, стояли украденные Lamborghini Urus. Для расследования произошедшего были вызваны детективы.

Примерно через 5 часов с полицейскими Уэйленда связались коллеги из соседнего города Малден, которые сообщили, что оба Lamborgini Urus врезались друг в друга и повредили ещё один автомобиль (Kia Soul). Одного из угонщиков удалось задержать, а вот второй скрылся с места ДТП.

Украденные Lamborgini Urus получили заметные повреждения в аварии: у белого экземпляра оказалась разбита передняя часть, а у черного – фронтальная часть и "корма". Зато правоохранители остались довольно своей работой: как отметило полицейское управление Уэйленда, это дело удалось "быстро решить" за счёт слаженной связи групп реагирования и диспетчеров обоих полицейских департаментов.

One Lambo now towed away from Malden scene at Pearl/Charles streets. One remains. @boston25 pic.twitter.com/kwE4NHcnhW