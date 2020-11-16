Десяток новых автомобилей Volvo сбросили с высоты 9-этажного дома

Компания Volvo провела необычный краш-тест – шведский автопроизводитель разбил несколько новых автомобилей, сбросив их с большой высоты. Цель данного испытания – разработка более безопасных машин и предоставление спасателям возможности отработки более эффективных способов извлечения людей из разбитых транспортных средств.

Как пишет Car and Driver, в тестах приняли участие 10 единиц Volvo разных моделей (например, универсал V90 и кроссовер XC40). Все они поочередно были подняты в воздух с помощью крана на высоту 30 метров (равносильному дому в 9 этажей), после чего сброшены на специальную "подушку". Затем специалисты "Вольво" по безопасности оценивали характер повреждений, а пожарные, снаряженные специальным оборудованием, аккуратно разрезали машины, чтобы вытащить из салона условно пострадавших водителей и пассажиров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Volvo сбросила с большой высоты несколько новых авто Car and Driver

По словам представителей шведской компании, благодаря такому испытанию они смогли смоделировать одни из самых худших аварий, от которых зачастую не может спасти даже самая передовая система активной или пассивной безопасности. По силе удара падение с такой высоты эквивалентно столкновению с грузовиком или аварии на очень большой скорости.

Volvo сбросила с большой высоты несколько новых авто Car and Driver

Одновременно уникальный опыт получили и спасатели. Обычно им приходится тренироваться на старых машинах, причем зачастую выведенных из эксплуатации, а в данном случае они имели возможность поработать с более современными автомобилями, которые сильно отличаются конструктивно от своих 10-и и, тем более, 20-летних собратьев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volvo ограничила максимальную скорость в своих автомобилях. Теперь они могут ехать не больше, чем 180 км/ч.