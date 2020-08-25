Десятки новых Porsche нашли в заброшенном состоянии под открытым небом

В соцсети Facebook опубликовали фотографии новых автомобилей Porsche, которые продолжительное время стоят без дела под открытым небом. Судя по всему, машины принадлежат самому производителю или одному из дилеров.

Соответствующие фото разместил пользователь Paul Colemanв Facebook-сообществе Sitting There Rotting on a Driveway.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Скриншот публикации

Как видно на фото, несмотря на то, что все машины эксклюзивные и дорогие, они хранятся на импровизированной площадке, огражденной металлическим забором. При этом большая часть машин стоит на траве, а слой пыли на их кузовах указывают на то, что автомобили пребывают в таком состоянии достаточно долго.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Известно лишь, что площадка находится в Германии. Но почему автомобили не отправляют на продажу, неизвестно (возможно, это связано с задержкой поставок и падением продаж на фоне пандемии COVID-19).

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Новые автомобили Porsche, которые нашли в заброшенном состоянии. Фото: Paul Coleman, Facebook.

Большая часть представленных на снимках машин – это новейшие электромобили Porsche Taycan. Кроме того, есть несколько моделей Cayenne, Panamera, 911. Также на фото можно увидеть несколько VW Beetle в кузовах купе и кабриолет.

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