Дешевый Renault Sandero получил крутую спортивную модификацию

Renault Sandero является одним из наиболее популярных автомобилей бренда в бюджетном сегменте. Теперь модельный ряд расширился за счет модификации Renault Sandero GT Line.

Спортивный Рено Сандеро отличается от стандартного хэтчбека своей внешностью. На порогах появились другие накладки, задний бампер переработан, фонари нового дизайна затемнили. Серебристые корпуса наружных зеркал и колесные диски на 16 дюймов добавляют агрессивности.

Теперь Renault Sandero выглядит еще лучше group.renault.com

Изменения салона Renault Sandero GT Line коснулись новой отделки и аккуратных акцентов синего цвета, а также оснащения, в которое входят сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и четыре подушки безопасности.

Диффузор в заднем бампере Renault Sandero – это имитация, но все равно выглядит круто group.renault.com

В техническом плане никаких спортивных нововведений не произошло. Двигатель Рено Сандеро объемом 1,6 л развивает 115 л.с. и 156 Нм крутящего момента и сочетается с 5-ступенчатой МКПП или вариатором.

Салон Рено Сандеро слегка освежили и украсили новыми элементами group.renault.com

Такой автомобиль пока будет продаваться на рынке Южной Америки, где представлена и более мощная модель Renault Sandero RS. Такой бюджетный спорткар предлагает 2-литровый двигатель на 150 л.с. и перенастроенную подвеску.

Самый крутой Sandero относится к линейке RS и предлагает 150 л.с. group.renault.com

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о следующем поколении Renault Sandero, о котором уже есть много информации.

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