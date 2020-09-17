Дешевый электро-кроссовер Skoda Enyaq впервые заметили на улице

Виталий Сазонов Новости 17:56, 17.09.2020

В Сети появились новые фото Skoda Enyaq iV. На них автомобиль впервые показан живьем без какой-либо маскировки после своей премьеры, которая состоялась 1 сентября.

Электрокар засняли во время зарядки в Праге. Как пишет Auto.cz, на кадрах представлена одна из самых доступных модификаций модели. Снимки позволяют рассмотреть машину в деталях и увидеть, как она выглядит в естественной среде обитания.

Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz

Несмотря на то, что это дешевая модификация "Энияка", все внешние детали окрашены в цвет кузова (редкость для базовых "Шкод"). Также у него маленькие, но характерные колеса с симпатичной графикой. А вот фальшрадиторная решетка выдает "дешевизну" – на передке установлена обычная темная панель, тогда как более дорогие версии снабжаются светлой "решеткой" с подсветкой.

Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz

Салон у базового Skoda Enyaq также неплох. Здесь есть мультимедийная система с 13-дюймовым сенсорным экраном по центру, а также 5,3-дюймовый дисплей перед водителем. Также в комплекте – трехзонный климат и многофункциональное рулевое колесо с кожаной обмоткой.

Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz
Škoda Enyaq - так выглядит одна из дешевых версий электрического кроссовера.
Фото: auto.cz

Пока Skoda Enyaq обзавелся ценником лишь в Европе, там он будет стоить от 36,7 тыс. евро. С характеристиками автомобиля можно ознакомиться в этом материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda выпустила новые, экологичные версии Octavia.

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