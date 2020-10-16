Renault официально представила самый дешевый электромобиль Европы

Концерн Renault официально представила серийную версию кроссоверного хетчбэка Dacia Spring. Это первая полностью электрическая модель бренда "Дачия", которая призвана стать самым дешевым электромобилем в Европе. Новинка обладает скромными характеристиками, однако это будет компенсировано рекордной низкой стоимостью машины. В народе ее уже прозвали электрическим мини-"Дастером".

Фото и характеристики опубликовала пресс-служба французской группы. Новая Dacia Spring дебютировала одновременно в трех версиях: одна стандартная, вторая – адаптированный вариант под каршеринг, третья – коммерческая модификация. Как и было известно ранее, базируется новинка на электрокаре Renault City K-ZE, который уже производится и продается в Китае (там он стоит чуть меньше 10 тыс. долларов).

Dacia Spring Renault Group

Внешне электрокар напоминает компактный кроссовер, однако по факту "Спринг" является приподнятым хетчбэком – его клиренс составляет "всего" 150 мм. Машина имеет длину 3,73 метра, ширину 1,62 и высоту 1,51 метра.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Салон у Dacia Spring такой же по объему, как у Sandero Stepway. Багажник практичных размеров – 300 литров (около 600 литров при сложенных задних сиденьях). Грузовая версия при этом отличается модифицированной задней частью: вместо сидений она располагает площадкой, на которой можно перевозить груз массой до 325 кг при объеме 0,8 куб.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Запас хода Dacia Spring зависит от дорожных условий – в смешанном цикле электрокар проезжает на одном заряде 225 км, в городском – 295 км по циклу WLTP. Батарея – литий-ионная емкостью 26,8 кВтч. Ее зарядка 100% от домашней розетки 220 В занимает менее 14 часов, если же подключиться к Wallbox на 7,4 кВт, то можно уложиться менее чем в 5 часов. Также предусмотрена зарядка постоянным током – в таком случае АКБ пополняется на 80% менее чем за час.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Питание Dacia Spring получает от электромотора, который в экорежиме выдает 31 л.с., а в обычном – 40 сил (крутящий момент – 126 Нм). В первом случае максимальная скорость составляет 100 км/ч, во втором – 125 км/ч. При нажатии кнопки Eco динамка становится слабее, зато увеличивается запас хода – примерно на 10%.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Оснащение у новинки – богатое. Оно включает электроусилитель руля, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, цифровую приборную панель. Опционно доступна мультимедиа с 7,0-дюймовым экраном, эл. регулируемые зеркала заднего вида, кондиционер, парктроник, камера заднего вида и полноразмерная запаска.

Dacia Spring Renault Group

Dacia Spring Renault Group

Цена Dacia Spring еще не объявлена, но уже точно известно, что она составит в пределах от 15 000 до 20 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault готовит кроссовер за 7500 долларов.