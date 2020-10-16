Renault официально представила самый дешевый электромобиль Европы

Концерн Renault официально представила серийную версию кроссоверного хетчбэка Dacia Spring. Это первая полностью электрическая модель бренда "Дачия", которая призвана стать самым дешевым электромобилем в Европе. Новинка обладает скромными характеристиками, однако это будет компенсировано рекордной низкой стоимостью машины. В народе ее уже прозвали электрическим мини-"Дастером".

Фото и характеристики опубликовала пресс-служба французской группы. Новая Dacia Spring дебютировала одновременно в трех версиях: одна стандартная, вторая – адаптированный вариант под каршеринг, третья – коммерческая модификация. Как и было известно ранее, базируется новинка на электрокаре Renault City K-ZE, который уже производится и продается в Китае (там он стоит чуть меньше 10 тыс. долларов).

Внешне электрокар напоминает компактный кроссовер, однако по факту "Спринг" является приподнятым хетчбэком – его клиренс составляет "всего" 150 мм. Машина имеет длину 3,73 метра, ширину 1,62 и высоту 1,51 метра.

Салон у Dacia Spring такой же по объему, как у Sandero Stepway. Багажник практичных размеров – 300 литров (около 600 литров при сложенных задних сиденьях). Грузовая версия при этом отличается модифицированной задней частью: вместо сидений она располагает площадкой, на которой можно перевозить груз массой до 325 кг при объеме 0,8 куб.

Запас хода Dacia Spring зависит от дорожных условий – в смешанном цикле электрокар проезжает на одном заряде 225 км, в городском – 295 км по циклу WLTP. Батарея – литий-ионная емкостью 26,8 кВтч. Ее зарядка 100% от домашней розетки 220 В занимает менее 14 часов, если же подключиться к Wallbox на 7,4 кВт, то можно уложиться менее чем в 5 часов. Также предусмотрена зарядка постоянным током – в таком случае АКБ пополняется на 80% менее чем за час.

Питание Dacia Spring получает от электромотора, который в экорежиме выдает 31 л.с., а в обычном – 40 сил (крутящий момент – 126 Нм). В первом случае максимальная скорость составляет 100 км/ч, во втором – 125 км/ч. При нажатии кнопки Eco динамка становится слабее, зато увеличивается запас хода – примерно на 10%.

Оснащение у новинки – богатое. Оно включает электроусилитель руля, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники, цифровую приборную панель. Опционно доступна мультимедиа с 7,0-дюймовым экраном, эл. регулируемые зеркала заднего вида, кондиционер, парктроник, камера заднего вида и полноразмерная запаска.

Цена Dacia Spring еще не объявлена, но уже точно известно, что она составит в пределах от 15 000 до 20 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault готовит кроссовер за 7500 долларов.