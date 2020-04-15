Дешевле в два раза: Skoda Octavia получила соперника из Китая
Бюджетный китайский автомобиль Baojun RC-5 готовится выйти на рынок. Skoda Octavia – главный соперник модели, которую совместными усилиями создали General Motors и SAIC.
С длиной до 5 м и колесной базой в 2,7 м новый Baojun RC-5 соответствует габаритам Шкода Октавия. В дополнение китайская машина получила кузов лифтбек для такого же удобного доступа в багажник, как и в чешском автомобиле.
Стоит отдать должное новой машине из Китая – RC-5 даже не пытается кого-либо копировать, а демонстрирует очень самобытный стиль. Динамичный силуэт выглядит современно и подчеркивает солидные размеры авто.
Передняя часть оформлена в модном стиле с использованием многоуровневой светотехники, а крупная решетка создает узнаваемый образ. Задние фонари на современный манер соединены между собой светодиодной полоской или декоративной плашкой для базовой версии.
Салон Baojun RC-5 еще не показали, зато мы все знаем о двигателях новинки. Точнее, мотор только один – 1,5-литровый бензиновый агрегат, но его предложат в атмосферном исполнении (99 л.с.) и турбированном (147 л.с.). Купить китайский бюджетный автомобиль можно будет приблизительно за 10 000 долларов.
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