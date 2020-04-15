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15 апреля • обновлено в 16:03
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Дешевле в два раза: Skoda Octavia получила соперника из Китая

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Бюджетный китайский автомобиль Baojun RC-5 готовится выйти на рынок. Skoda Octavia – главный соперник модели, которую совместными усилиями создали General Motors и SAIC.

С длиной до 5 м и колесной базой в 2,7 м новый Baojun RC-5 соответствует габаритам Шкода Октавия. В дополнение китайская машина получила кузов лифтбек для такого же удобного доступа в багажник, как и в чешском автомобиле.

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

media.gm.com

Стоит отдать должное новой машине из Китая – RC-5 даже не пытается кого-либо копировать, а демонстрирует очень самобытный стиль. Динамичный силуэт выглядит современно и подчеркивает солидные размеры авто.

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

media.gm.com

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

media.gm.com

Передняя часть оформлена в модном стиле с использованием многоуровневой светотехники, а крупная решетка создает узнаваемый образ. Задние фонари на современный манер соединены между собой светодиодной полоской или декоративной плашкой для базовой версии.

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Министерство промышленности КНР

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Министерство промышленности КНР

Салон Baojun RC-5 еще не показали, зато мы все знаем о двигателях новинки. Точнее, мотор только один – 1,5-литровый бензиновый агрегат, но его предложат в атмосферном исполнении (99 л.с.) и турбированном (147 л.с.). Купить китайский бюджетный автомобиль можно будет приблизительно за 10 000 долларов.

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

skoda-auto.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda SAIC General Motors китайский автомобиль бюджетный автомобиль новые авто авто
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