Дешевле некуда: живую Lada Priora продают за 600 евро

Цены на подержанные авто в Европе нередко удивляют украинцев. Еще бы, ведь те машины, которые можно купить в Старом Свете, у нас могут стоить в три, а то и в четыре или даже пять раз дороже!

Яркий тому пример – хетчбэк Lada Priora 2010 года выпуска, который сейчас продают в Германии за 600 евро. Соответствующее объявление OBOZREVATEL обнаружил на популярном ресурсе онлайн-продаж mobile.de.

Lada Priora за 600 евро Скриншот сайта mobile.de

Разница, как можно увидеть, на лицо: на украинской вторичке Приору можно приобрести в лучше случае за 2500-3000 евро.

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Однако справедливости ради стоить отметить, что у столь низкого ценника на Ладу есть причина. В целом автомобиль достаточно "живой", однако у него вышел из строя ремень ГРМ, а также истек срок годности сертификата TUV (о пройденном ТО). И чтобы продлить техосмотр, владелец должен заменить вышедшую из строя деталь на новую, но, очевидно, он решил этого не делать: вместо ремонта российский хетчбэк был отправлен на продажу по привлекательной цене, что у немцев является нормальной практикой в отношении старых авто. К слову, стоимость ТО в Германии составляет 100 евро.

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Lada Priora за 600 евро mobile.de

Также из недостатков автомобиля – повреждение переднее левого крыла, которое характерно видно на фото. Зато в комплектации есть есть передние электростеклоподъемники и кондиционер. Заявленный пробег Lada – без малого 76 500 км.

Lada Priora за 600 евро Скриншот сайта mobile.de

Напомним, ранее OBOZREVATEL нашел в Сети самый дешевый Lanos. Им стала модель, которую продают / продавали за 350 евро.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!