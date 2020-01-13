Дешевле Логана: новый кроссовер Renault за $8 тысяч

Новый кроссовер Renault официально представят в феврале. В продажу бюджетная модель поступит в середине 2020 года. Уже появилось первое видео новинки.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль пока носит корпоративный индекс Renault HBC. Но с выходом на рынок новый Рено получит более интересное и запоминающееся имя. Бюджетный кроссовер построен на платформе Renault Triber.

Несмотря на камуфляж, Renault HBC 2020 уже демонстрирует динамичный силуэт скриншот из видео

Как и родственная модель, новинка не превысит в длину 4 м. Это сделано для того, чтобы уложиться в особые льготные нормы налогообложения в Индии. Именно там в первую очередь и появится модель, однако со временем новый автомобиль Рено приедет и в другие страны.

В отличие от Рено Трайбер, который настроен на максимальную практичность и предлагает салон на семь посадочных мест, в Renault HBC будет пять кресел. При этом ожидаемая цена – около 8 тысяч долларов (дешевле Renault Logan и Duster). Для сравнения, купить Рено Трайбер можно от $7000.

Похоже, новый кроссовер Renault HBC получит стильную современную внешность скриншот из видео

Это говорит о том, что новинка получит более высокое и "премиальное" позиционирование, если так можно сказать о бюджетном кроссовере. Об этом говорит и кузов Renault HBC, который на данный момент полностью покрыт камуфляжной пленкой. Тем не менее, уже можно судить о стильном дизайне и довольно спортивном силуэте.

Обратите внимание на короткие свесы, высокую подоконную линию и обтекаемый профиль. Также, кажется, новый Renault HBC 2020 получит двухэтажную головную оптику с узкими полосками дневных ходовых огней и массивными блоками передних фар. Благодаря всему этому даже просматривается сходство с куда более дорогим кроссовером Nissan Juke.

Наверняка дизайнеры Renault вдохновлялись Nissan Juke (обе компании входят в один концерн) nissan-global.com

Известно, что новинка получит турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л мощностью около 95 л.с., 5-ступенчатую механическую и роботизированную КПП. Для дальнейших деталей стоит дождаться официальной премьеры, до которой осталось меньше одного месяца. Наверняка уже в январе появится больше фото и технической информации. Следите за обновлениями!

Renault HBC построен на компактной платформе Renault Triber group.renault.com

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