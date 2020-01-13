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13 января • обновлено в 11:59
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Дешевле Логана: новый кроссовер Renault за $8 тысяч

1.4т
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Новый кроссовер Renault официально представят в феврале. В продажу бюджетная модель поступит в середине 2020 года. Уже появилось первое видео новинки.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль пока носит корпоративный индекс Renault HBC. Но с выходом на рынок новый Рено получит более интересное и запоминающееся имя. Бюджетный кроссовер построен на платформе Renault Triber.

Несмотря на камуфляж, Renault HBC 2020 уже демонстрирует динамичный силуэт

Несмотря на камуфляж, Renault HBC 2020 уже демонстрирует динамичный силуэт

скриншот из видео

Как и родственная модель, новинка не превысит в длину 4 м. Это сделано для того, чтобы уложиться в особые льготные нормы налогообложения в Индии. Именно там в первую очередь и появится модель, однако со временем новый автомобиль Рено приедет и в другие страны.

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В отличие от Рено Трайбер, который настроен на максимальную практичность и предлагает салон на семь посадочных мест, в Renault HBC будет пять кресел. При этом ожидаемая цена – около 8 тысяч долларов (дешевле Renault Logan и Duster). Для сравнения, купить Рено Трайбер можно от $7000.

Похоже, новый кроссовер Renault HBC получит стильную современную внешность

Похоже, новый кроссовер Renault HBC получит стильную современную внешность

скриншот из видео

Это говорит о том, что новинка получит более высокое и "премиальное" позиционирование, если так можно сказать о бюджетном кроссовере. Об этом говорит и кузов Renault HBC, который на данный момент полностью покрыт камуфляжной пленкой. Тем не менее, уже можно судить о стильном дизайне и довольно спортивном силуэте.

Обратите внимание на короткие свесы, высокую подоконную линию и обтекаемый профиль. Также, кажется, новый Renault HBC 2020 получит двухэтажную головную оптику с узкими полосками дневных ходовых огней и массивными блоками передних фар. Благодаря всему этому даже просматривается сходство с куда более дорогим кроссовером Nissan Juke.

Наверняка дизайнеры Renault вдохновлялись Nissan Juke (обе компании входят в один концерн)

Наверняка дизайнеры Renault вдохновлялись Nissan Juke (обе компании входят в один концерн)

nissan-global.com

Известно, что новинка получит турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л мощностью около 95 л.с., 5-ступенчатую механическую и роботизированную КПП. Для дальнейших деталей стоит дождаться официальной премьеры, до которой осталось меньше одного месяца. Наверняка уже в январе появится больше фото и технической информации. Следите за обновлениями!

Renault HBC построен на компактной платформе Renault Triber

Renault HBC построен на компактной платформе Renault Triber

group.renault.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Renault кроссовер бюджетный автомобиль новые авто авто
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