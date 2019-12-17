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17 декабря • обновлено в 18:54
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Дешевле Hyundai Accent: новый бюджетный седан взорвет рынок

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Hyundai Aura 2020 – новый бюджетный седан, который окажется даже меньше и дешевле, чем популярная модель Hyundai Accent.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка основана на платформе и агрегатах компактного хэтчбека Hyundai i10. Собственно, об этом говорит и дизайн передней части – оба автомобиля не скрывают родственные связи.

На данный момент Hyundai Aura выглядит отлично

На данный момент Hyundai Aura выглядит отлично

hyundai.com

Компания пока рассекретила только рисунки модели, на которых компактный седан выглядит эффектным и динамичным автомобилем. На пользу играет и цвет – ярко-красный кузов привлекает внимание. Остается надеяться, что в целом палитра цветов будет не менее сочной.

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Несомненно, здесь заметны стандартные элементы фирменных эскизов, которые в конкретном случае не доберутся до серийного автомобиля. Например, колеса в действительности окажутся намного меньше, а капот и багажник будут короче.

Корма Hyundai Aura 2020 получила очень характерный дизайн

Корма Hyundai Aura 2020 получила очень характерный дизайн

hyundai.com

Вследствие таких трансформаций новый бюджетный седан Hyundai Aura уже не будет выглядеть так атлетично и пропорционально. С другой стороны, конструкторы во главу угла поставили вместительность и практичность, значит внутреннее пространство не разочарует.

Интерьер Hyundai i10 почти без изменений появится в Hyundai Aura

Интерьер Hyundai i10 почти без изменений появится в Hyundai Aura

hyundai.com

А такой элемент, как черные задние стойки для эффекта парящей крыши обязательно доберутся до конвейера. Как и наружная светотехника c необычными "клыками" дневных ходовых огней, разнесенных по сторонам передней решетки.

Похожим образом решены соответствующие элементы у хэтчбека Hyundai i10, однако у него ходовые огни круглой формы.

Hyundai i10 послужил основой для Aura 2020

Hyundai i10 послужил основой для Aura 2020

hyundai.com

Двигатели Hyundai Aura 2020:

  • бензиновый 1.0 турбо (100 л.с.)

  • бензиновый 1.2 (83 л.с.)

  • дизельный 1.2 турбо (75 л.с.)

На выбор будут доступны 5-ступенчатая механическая КПП и роботизированная коробка. Агрегаты новый бюджетник позаимствовал у i10, наверняка от него же достанется и салон. В этом случае Aura получит современную переднюю панель с комбинированной отделкой и крупным экраном мультимедиа.

Hyundai Aura приходит на смену Hyundai Xcent

Hyundai Aura приходит на смену Hyundai Xcent

hyundai.com

Седан Hyundai Accent – куда более крупный и дорогой автомобиль

Седан Hyundai Accent – куда более крупный и дорогой автомобиль

hyundai.com

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Hyundai Accent 2020 получил неожиданный дизайн: фото

Новый корейский седан придет на смену Hyundai Xcent и окажется существенно дешевле, чем Hyundai Accent. Приоритетным рынком для модели станет Индия, но автомобиль появится и в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто бюджетный автомобиль Hyundai новости
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