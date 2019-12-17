Дешевле Hyundai Accent: новый бюджетный седан взорвет рынок

Hyundai Aura 2020 – новый бюджетный седан, который окажется даже меньше и дешевле, чем популярная модель Hyundai Accent.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка основана на платформе и агрегатах компактного хэтчбека Hyundai i10. Собственно, об этом говорит и дизайн передней части – оба автомобиля не скрывают родственные связи.

На данный момент Hyundai Aura выглядит отлично hyundai.com

Компания пока рассекретила только рисунки модели, на которых компактный седан выглядит эффектным и динамичным автомобилем. На пользу играет и цвет – ярко-красный кузов привлекает внимание. Остается надеяться, что в целом палитра цветов будет не менее сочной.

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Несомненно, здесь заметны стандартные элементы фирменных эскизов, которые в конкретном случае не доберутся до серийного автомобиля. Например, колеса в действительности окажутся намного меньше, а капот и багажник будут короче.

Корма Hyundai Aura 2020 получила очень характерный дизайн hyundai.com

Вследствие таких трансформаций новый бюджетный седан Hyundai Aura уже не будет выглядеть так атлетично и пропорционально. С другой стороны, конструкторы во главу угла поставили вместительность и практичность, значит внутреннее пространство не разочарует.

Интерьер Hyundai i10 почти без изменений появится в Hyundai Aura hyundai.com

А такой элемент, как черные задние стойки для эффекта парящей крыши обязательно доберутся до конвейера. Как и наружная светотехника c необычными "клыками" дневных ходовых огней, разнесенных по сторонам передней решетки.

Похожим образом решены соответствующие элементы у хэтчбека Hyundai i10, однако у него ходовые огни круглой формы.

Hyundai i10 послужил основой для Aura 2020 hyundai.com

Двигатели Hyundai Aura 2020:

бензиновый 1.0 турбо (100 л.с.)

бензиновый 1.2 (83 л.с.)

дизельный 1.2 турбо (75 л.с.)

На выбор будут доступны 5-ступенчатая механическая КПП и роботизированная коробка. Агрегаты новый бюджетник позаимствовал у i10, наверняка от него же достанется и салон. В этом случае Aura получит современную переднюю панель с комбинированной отделкой и крупным экраном мультимедиа.

Hyundai Aura приходит на смену Hyundai Xcent hyundai.com

Седан Hyundai Accent – куда более крупный и дорогой автомобиль hyundai.com

Новый корейский седан придет на смену Hyundai Xcent и окажется существенно дешевле, чем Hyundai Accent. Приоритетным рынком для модели станет Индия, но автомобиль появится и в других странах.

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