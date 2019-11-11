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11 ноября • обновлено в 13:57
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Дешевле чем Renault Duster: новый кроссовер бьет рекорды продаж

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Renault Triber 2020 – новый компактный кроссовер, который компания подготовила специально для развивающихся рынков. Главные фишки – цена и семиместный салон.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый кроссовер "Рено Трайбер" при длине всего 3990 мм предлагает семь посадочных мест. Если сложить третий ряд кресел, объем багажника превысит 600 л.

Новый кроссовер Renault Triber очень понравился покупателям

Новый кроссовер Renault Triber очень понравился покупателям

group.renault.com

Интересно, что в базовой комплектации цена Renault Triber 2020 составляет около 7 тысяч долларов. При этом выглядит бюджетный кроссовер "Рено" более чем достойно. Модель получила уникальные кузовные панели, индивидуальный дизайн бамперов и наружной светотехники.

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Внутри автомобиль также выглядит современно благодаря комбинации различных материалов отделки, сенсорному экрану информационно-развлекательной системы и минимальному количеству физических кнопок.

Стильная внешность и практичный интерьер – сильные стороны Renault Triber

Стильная внешность и практичный интерьер – сильные стороны Renault Triber

group.renault.com

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 72 л.с. В качестве основы модели использована модифицированная версия платформы Renault Kwid. Этот автомобиль стоит еще меньше – от 4 тыс. долл. Правда, в этом случае предложен исключительно пятиместный салон и не такой вместительный багажник.

Интерьер Renault Triber 2020 выглядит аккуратно и современно

Интерьер Renault Triber 2020 выглядит аккуратно и современно

group.renault.com

На данный момент Renault Triber доступен только на индийском рынке. Там за два месяца продаж (сентябрь и октябрь 2019 года) покупателям передали свыше 11,5 тыс. авто. В компании рассматривают планы появления модели на других рынках, но детали и сроки пока неизвестны.

Renault Kwid – кроссовер, который поделился платформой с Triber

Renault Kwid – кроссовер, который поделился платформой с Triber

group.renault.com

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Новости автомира
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авто кроссовер бюджетный автомобиль Renault новости
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