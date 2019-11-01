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1 ноября • обновлено в 16:03
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"Дешевая Toyota RAV4" Бюджетный кроссовер перестал быть секретом

1.9т Читать материал на украинском

Новый кроссовер Toyota Raize 2020 еще не представили официально, но почти все уже известно об этой модели. Ранее в сеть просочились фото Toyota снаружи, теперь появился интерьер.

Изображениями салона поделилось издание Creative Trend, а новые фото машины на стоянке опубликовал в Twitter пользователь @syogt0928. Теперь у модели почти не осталось тайн.

Пока Toyota не проводила официальную премьеру нового кроссовера

Пока Toyota не проводила официальную премьеру нового кроссовера

Twitter @syogt0928

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Мы уже отмечали, что новый кроссовер "Тойота" напоминает старший SUV RAV4, но габариты меньше. Длина/ширина/высота составляют 3995 мм/1695 мм/1620 мм соответственно, а колесная база равна 2525 мм. Объем багажника – 369 л.

Новая Toyota Raize очень похожа на RAV4

Новая Toyota Raize очень похожа на RAV4

Twitter @syogt0928

Кузов, кроме рубленных форм, получил двухцветный окрас с контрастной крышей. В качестве опции можно будет заказать полноприводную трансмиссию. Известный на данный момент двигатель – литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 98 л.с. (140 Нм), работающий с вариатором.

Такую силовую установку получат японские покупатели. С выходом автомобиля на глобальный рынок появятся и другие варианты, включая гибридный привод.

Пока Toyota Raize существует в японской спецификации, поэтому руль справа

Пока Toyota Raize существует в японской спецификации, поэтому руль справа

creative311.com

Передняя панель выглядит строго и аккуратно – даже внутри новинка напоминает "Тойота РАВ 4". Стоит обратить внимание на минимальное количество физических переключателей, крупный сенсорный экран мультимедиа и серебристый декор.

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Оснащение – достойное: система экстренного аварийного торможения и распознавание пешеходов, ассистент движения в занимаемой полосе, адаптивный круиз-контроль.

Багажник объемом 369 л — достойный показатель для компактного авто

Багажник объемом 369 л — достойный показатель для компактного авто

creative311.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, компактный кроссовер Toyota C-HR обновился для 2020 модельного года.

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авто новости Toyota
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
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