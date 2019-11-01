"Дешевая Toyota RAV4" Бюджетный кроссовер перестал быть секретом

Новый кроссовер Toyota Raize 2020 еще не представили официально, но почти все уже известно об этой модели. Ранее в сеть просочились фото Toyota снаружи, теперь появился интерьер.

Изображениями салона поделилось издание Creative Trend, а новые фото машины на стоянке опубликовал в Twitter пользователь @syogt0928. Теперь у модели почти не осталось тайн.

Пока Toyota не проводила официальную премьеру нового кроссовера Twitter @syogt0928

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Мы уже отмечали, что новый кроссовер "Тойота" напоминает старший SUV RAV4, но габариты меньше. Длина/ширина/высота составляют 3995 мм/1695 мм/1620 мм соответственно, а колесная база равна 2525 мм. Объем багажника – 369 л.

Новая Toyota Raize очень похожа на RAV4 Twitter @syogt0928

Кузов, кроме рубленных форм, получил двухцветный окрас с контрастной крышей. В качестве опции можно будет заказать полноприводную трансмиссию. Известный на данный момент двигатель – литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 98 л.с. (140 Нм), работающий с вариатором.

Такую силовую установку получат японские покупатели. С выходом автомобиля на глобальный рынок появятся и другие варианты, включая гибридный привод.

Пока Toyota Raize существует в японской спецификации, поэтому руль справа creative311.com

Передняя панель выглядит строго и аккуратно – даже внутри новинка напоминает "Тойота РАВ 4". Стоит обратить внимание на минимальное количество физических переключателей, крупный сенсорный экран мультимедиа и серебристый декор.

Оснащение – достойное: система экстренного аварийного торможения и распознавание пешеходов, ассистент движения в занимаемой полосе, адаптивный круиз-контроль.

Багажник объемом 369 л — достойный показатель для компактного авто creative311.com

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