"Дешевая Toyota RAV4" Бюджетный кроссовер перестал быть секретом

Новый кроссовер Toyota Raize 2020 еще не представили официально, но почти все уже известно об этой модели. Ранее в сеть просочились фото Toyota снаружи, теперь появился интерьер.
Изображениями салона поделилось издание Creative Trend, а новые фото машины на стоянке опубликовал в Twitter пользователь @syogt0928. Теперь у модели почти не осталось тайн.
Пока Toyota не проводила официальную премьеру нового кроссовера
Twitter @syogt0928
Мы уже отмечали, что новый кроссовер "Тойота" напоминает старший SUV RAV4, но габариты меньше. Длина/ширина/высота составляют 3995 мм/1695 мм/1620 мм соответственно, а колесная база равна 2525 мм. Объем багажника – 369 л.
Новая Toyota Raize очень похожа на RAV4
Twitter @syogt0928
Кузов, кроме рубленных форм, получил двухцветный окрас с контрастной крышей. В качестве опции можно будет заказать полноприводную трансмиссию. Известный на данный момент двигатель – литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 98 л.с. (140 Нм), работающий с вариатором.
Такую силовую установку получат японские покупатели. С выходом автомобиля на глобальный рынок появятся и другие варианты, включая гибридный привод.
Пока Toyota Raize существует в японской спецификации, поэтому руль справа
creative311.com
Передняя панель выглядит строго и аккуратно – даже внутри новинка напоминает "Тойота РАВ 4". Стоит обратить внимание на минимальное количество физических переключателей, крупный сенсорный экран мультимедиа и серебристый декор.
Оснащение – достойное: система экстренного аварийного торможения и распознавание пешеходов, ассистент движения в занимаемой полосе, адаптивный круиз-контроль.
Багажник объемом 369 л — достойный показатель для компактного авто
creative311.com
Как рассказывал OBOZREVATEL, компактный кроссовер Toyota C-HR обновился для 2020 модельного года.
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