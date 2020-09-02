Дешевая растаможка и возвращение техосмотра: чего требовали "еворобляхеры" под Радой

Законопроект №3704 предусматривает уменьшение стоимости растаможки, возвращение техосмотра и введение налога на новые автомобили.

За принятие данного проекта закона выступили активисты организации "Авто Евро Сила" ("евробляхи"), которые собрались под стенами Верховной Рады в среду, 2 сентября.

OBOZREVATEL пояснил основные положения документа, которые могут вступить в силу в случае принятии законопроекта.

Митинг "евробляхеров"

Одной из главных инноваций является – изменение принципов начисления акциза, что должно сделать растаможку авто дешевле. В тексте документа говорится, что в Украине с 1 января 2021 года намерены убрать на ввоз авто из других государств (кроме РФ) при условии, что оно не старше 25 лет. Но при этом сохранится размер пошлины – 10% и НДС – 20%. То есть за машины все равно придется платить налоги, но их размер будет меньше.

Также в законопроекте говорится, что вернется обязательный техосмотр для легковых авто, которые ввезли из-за границы и что соответствуют экологическому стандарту от Евро-2 до Евро-4.

Митинг у стен ВР

Обязательно ТО будет проводиться каждые два года для машин, ввезенные в Украину и выпущенные с 1995-го по 2005 год. Более новые авто такую процедуру проходить не обязаны.

Кроме того, проект закона №3704 меняет такое понятие, как "налог на роскошь". На данный момент в Украине под такой налог попадают авто до 5 лет, что дороже более 375 размеров минимальной заработной платы (около 1,8 млн грн). Но нардепы хотят отнести к предметам роскоши авто, мотоциклы, лодки, катера, что не старше 8 лет и цена которых более 200 размеров минимальной заработной платы (почти 945 тысяч грн).

Авто на еврономерах

Владельцам таких транспортных средств предлагают платить ежегодный налог в размере шести минимальных заработных плат (около 30 тыс грн).

Участники митинга

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто.