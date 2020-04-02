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2 апреля • обновлено в 14:53
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Дешевая Honda за $11 000 — крутой дизайн и практичный салон

1.1т
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Honda подготовила второе поколение компактной модели N-One. Автомобиль, как и предшественника, выполнили в ретро-стиле по мотивам Honda N360, который появился в 1967 году.

Производство первой генерации Honda N-One только что завершилось. За базовую версию модели просили чуть больше $11 000. Преемник сохранит демократичную ценовую политику предшественника.

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

honda.com

Также в компании рассказали о дизайне, который продолжит классическую тему. Значит, новый бюджетный автомобиль Хонда будет похож на прежний N-One и старый N360, которые объединены общей стилистикой.

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

honda.com

На данный момент японцы распространили только один тизер, на котором новинка изображена в профиль довольно схематично. Однако мы можем видеть отчетливый намек на передние фары круглой формы.

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Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника

Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника

honda.com

Новая Хонда сохранит длину кузова в пределах 3,4 м – такие автомобили в Японии пользуются упрощенной системой налогообложения. Но компактные размеры не помешают создать вместительный салон. Ожидается, что покупатели смогут выбрать атмосферный 0,66-литровый двигатель на 58 л.с. или его турбированную модификацию мощностью 64 л.с.

Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника

Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника

honda.com

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн

honda.com

OBOZREVATEL ранее рассказывал о бюджетном автомобиле Honda, который составит конкуренцию Renault Sandero.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ретро Honda бюджетный автомобиль новые авто авто
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