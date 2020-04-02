Дешевая Honda за $11 000 — крутой дизайн и практичный салон

Honda подготовила второе поколение компактной модели N-One. Автомобиль, как и предшественника, выполнили в ретро-стиле по мотивам Honda N360, который появился в 1967 году.

Производство первой генерации Honda N-One только что завершилось. За базовую версию модели просили чуть больше $11 000. Преемник сохранит демократичную ценовую политику предшественника.

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн honda.com

Также в компании рассказали о дизайне, который продолжит классическую тему. Значит, новый бюджетный автомобиль Хонда будет похож на прежний N-One и старый N360, которые объединены общей стилистикой.

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн honda.com

На данный момент японцы распространили только один тизер, на котором новинка изображена в профиль довольно схематично. Однако мы можем видеть отчетливый намек на передние фары круглой формы.

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Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника honda.com

Новая Хонда сохранит длину кузова в пределах 3,4 м – такие автомобили в Японии пользуются упрощенной системой налогообложения. Но компактные размеры не помешают создать вместительный салон. Ожидается, что покупатели смогут выбрать атмосферный 0,66-литровый двигатель на 58 л.с. или его турбированную модификацию мощностью 64 л.с.

Новый бюджетник Honda будет похож на предшественника honda.com

Новый бюджетник Honda получит ретро-дизайн honda.com

OBOZREVATEL ранее рассказывал о бюджетном автомобиле Honda, который составит конкуренцию Renault Sandero.

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