Депутаты предложили новую схему растаможки 'евроблях'

В Верховную Рада внесли два законопроекта №4643-д и №4644-д, которые предусматривают единый подход к таможенной очистке "евроблях", въехавших на территорию Украины до конца 2020 года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Авторы документов предлагают при таможенном оформление машин на иностранной регистрации не учитывать стоимость авто и не взымать ввозную пошлину. Вместо этого хотят ввести акцизный налог, сумма которого будет рассчитываться с учетом возраста авто, объема двигателя и типа используемого топлива.

По мнению авторов законопроектов, в случае реализации подобной инициативы, растаможка машины на иностранной регистрации, ввезенной в Украину до конца 2020 года, обойдется примерно в 1000 евро. Также предложенные изменения предполагают инициировать Кабинетом Министров Украины решение на международном уровне вопроса дистанционного снятия с учета/регистрации транспортных средств в соответствующих органах иностранных государств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на каком основании полиция может конфисковать "евробляху".