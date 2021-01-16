Депутаты хотят заменить маршрутки на автобусы

Сергей Иванов Новости 14:00, 16.01.2021 Обновлено: 14:07, 16.01.2021

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №4583 об общественно важных услугах по перевозке пассажиров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №4583 об общественно важных услугах по перевозке пассажиров

В частности, законопроект предусматривает, что:

  • Города не просто заключат договоры, а определят критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирование, ремни безопасности и тому подобное.

  • Города сами будут определять цену и справедливо платить за километры, которые обслужено. Ведь предметом закупки будут маршруты с конкретным километражу. Так мы уберем дискриминации льготников.

  • Города, как организаторы перевозок смогут накладывать штрафы на перевозчиков за невыполнение условий договора.

  • Услуги будут закупаться исключительно через систему ProZorro. Этим мы ликвидируем не всегда прозрачные конкурсы на маршруты и введем открытую конкуренцию среди перевозчиков.

  • Общественный транспорт на маршрутах в центре и исторических районах городов должно быть максимально экологичным.

  • Переход на валидаторы и безналичные расчеты. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Так мы сделаем невозможным ситуации, когда водители не пускают льготные категории.

  • Плюсы для перевозчиков – четкие правила и требования, выписанные в договоре. Благодаря этому они смогут планировать обновление своего автопарка, контролировать поступление и иметь гарантию возмещения перевозку льготных категорий пассажиров.

"В итоге мы получим безопасный и комфортный транспорт с возможностью оплаты карточкой, который будет ездить по графику", – комментирует автор законопроекту.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, американских школьников будут возить электробусы.

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