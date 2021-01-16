Депутаты хотят заменить маршрутки на автобусы

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №4583 об общественно важных услугах по перевозке пассажиров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

В частности, законопроект предусматривает, что:

Города не просто заключат договоры, а определят критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирование, ремни безопасности и тому подобное.

Города сами будут определять цену и справедливо платить за километры, которые обслужено. Ведь предметом закупки будут маршруты с конкретным километражу. Так мы уберем дискриминации льготников.

Города, как организаторы перевозок смогут накладывать штрафы на перевозчиков за невыполнение условий договора.

Услуги будут закупаться исключительно через систему ProZorro. Этим мы ликвидируем не всегда прозрачные конкурсы на маршруты и введем открытую конкуренцию среди перевозчиков.

Общественный транспорт на маршрутах в центре и исторических районах городов должно быть максимально экологичным.

Переход на валидаторы и безналичные расчеты. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Так мы сделаем невозможным ситуации, когда водители не пускают льготные категории.