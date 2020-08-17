Деньги за коронавирус потратили на автомобиль, яхту и дом

В США власти выделяют кредиты на поддержку бизнеса, который пострадал из-за коронавируса. Предприниматель из Вашингтона уже потратил эти деньги на автомобиль, яхту и дом.

Кеннет Коган получил средства на сумму $1 500 000 для покрытия расходов на зарплаты, аренду и прочие выплаты, которые связаны с его бизнесом. Интересно, что государство не требует возврата денег. Но выдает их только в том случае, если предприниматель может обосновать целевое расходование средств.

Таким образом, Кеннета Когана обвинили в мошенничестве. Ведь он запросил финансовую поддержку для бизнеса, вместо этого потратил деньги на новую Kia Stinger за $46 000, яхту за $300 000 и даже дом за $1,13 млн. Почти всю сумму нарушитель потратил на покупки, которые никакого отношения к поддержке бизнеса не имеют.

Кроме того, он обращался за кредитом с поддельными бумагами. То есть он не просто украл государственные деньги, но и получил их обманным путем. Его обвиняют в подделке документов и банковских счетов, махинациях и отмывании денег.

Американцу грозит тюремный срок за махинации с кредитом. Фото: newcarz.de

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