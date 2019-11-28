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29 ноября • обновлено в 11:32
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"Деньги возвращай, козел!" Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла. Видео

23.2т
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Водитель украинской службы такси отказался везти семью с ребенком, ведь у него не было автокресла и он не хотел нарушать закон. В ответ на это родители набросились на мужчину и потребовали или везти их, или же вернуть деньги за поездку, которую оплатили через интернет.

Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось видеодоказательство (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"К вашему вниманию "противостояние" водителя такси, который соблюдает законы, и родителей, которые не могут получить услуги перевозки", – говорится в посте

Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла

Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла

Так, на видео видно, как водитель объяснял родителям, что с 20 ноября больше не имеет права перевозить детей младше 12 лет без автокресла, согласно действующему законодательству. Он заверил, что правила служб такси изменились и водители могут отказываться от заказов при отсутствии спецсредства.

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Впрочем, семья настаивала, чтобы таксист или вез их, или вернул средства, оплаченные за поездку через интернет. "Деньги возвращай. Ты деньги взял за проезд, козел!", "Это мое личное дело – об автокресле!" – кричал отец ребенка.

Водитель отметил, что он не брал средств, и порекомендовал клиентам обратиться в службу поддержки такси.

Так как видео с инцидентом появилось на странице "Киев Оперативный", вероятно, он случился именно в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.

  • Так, штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.

  • Похожий инцидент с такси уже случался во Львове. Там водитель службы Uklon выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла.

  • А в Киеве со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (в частности, автокресла, бустера), 20 ноября, обнаружили более 10 нарушений.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Надо было указывать при заказе что личинка в наличии или совсем мозгов нет ?
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все верно парень сделал.а размноженцы пусть идут на со своим приплодом
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