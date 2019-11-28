"Деньги возвращай, козел!" Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла. Видео

Водитель украинской службы такси отказался везти семью с ребенком, ведь у него не было автокресла и он не хотел нарушать закон. В ответ на это родители набросились на мужчину и потребовали или везти их, или же вернуть деньги за поездку, которую оплатили через интернет.

Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появилось видеодоказательство (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"К вашему вниманию "противостояние" водителя такси, который соблюдает законы, и родителей, которые не могут получить услуги перевозки", – говорится в посте

Украинский таксист отказался везти ребенка без автокресла

Так, на видео видно, как водитель объяснял родителям, что с 20 ноября больше не имеет права перевозить детей младше 12 лет без автокресла, согласно действующему законодательству. Он заверил, что правила служб такси изменились и водители могут отказываться от заказов при отсутствии спецсредства.

Впрочем, семья настаивала, чтобы таксист или вез их, или вернул средства, оплаченные за поездку через интернет. "Деньги возвращай. Ты деньги взял за проезд, козел!", "Это мое личное дело – об автокресле!" – кричал отец ребенка.

Водитель отметил, что он не брал средств, и порекомендовал клиентам обратиться в службу поддержки такси.

Так как видео с инцидентом появилось на странице "Киев Оперативный", вероятно, он случился именно в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.

Так, штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.

Похожий инцидент с такси уже случался во Львове. Там водитель службы Uklon выгнал из автомобиля маму с 3-летним ребенком из-за автокресла.

А в Киеве со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (в частности, автокресла, бустера), 20 ноября, обнаружили более 10 нарушений.

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