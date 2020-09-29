Дебютировали совершенно новые Logan и Sandero: фото и характеристики

Renault Group официально представила новое поколение своих бюджетников – Logan и Sandero 2021. Пока автомобили показаны под маркой Dacia, позже они должны дебютировать и под брендом Renault.

В новом, третьем поколении Dacia Logan / Sandero перешли на модульную платформу CMF, которая лежит в основе последних французских компактных моделей, в частности, Clio и Captur. За новой платформой стоит, среди прочего, обновленная линейка двигателей, а также расширенный пакет систем безопасности и помощи водителю.

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Габариты Logan 2021 и Sandero 2021

Переход на новое шасси привел к увеличению размеров всех моделей семейства Logan / Sandero. Длина седана составляет теперь 4396 мм (+50 мм), ширина – 1848 мм (+115 мм). Sandero прибавил в длине 19 мм (до 4088 мм), а его внедорожная версия Stepway растянулась на 10 мм (до 4099 мм). Дорожный просвет стандартного хетча составляет 133 мм, как и в предыдущем поколении, а Stepway предлагает клиренс 174 мм. В случае с Логаном клиренс составляет 135 мм.

Внешний вид и салон Logan 2021, Sandero 2021

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Кардинально машины изменились внешне и внутри. Облик стал более динамичным благодаря пересмотренному оформлению оптики, новым линиям крыши и боковому остеклению, а также укороченным задним свесам. Интерьер выполнен в новом, минималистском стиле, у старших версий посреди передней панели расположился 8-дюймовый экран мультимедиа, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. А вот варианты попроще получили систему Media Control со скромным 3,5-дюймовым TFT-дисплеем. В целом салон стал больше, равно как и объем багажника – у Logan он составляет 528 литров, у Sandero – 328 л.

Оснащение Logan 2021 и Sandero 2021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Еще одно серьезное обновление – по части активной и пассивной безопасности. Logan и Sandero 2021 уже в стандартной комплектации предлагают 6 подушек безопасности, при этом модели впервые получили функцию экстренного торможения. В комплекс систем активной безопасности также включен контроль слепых зон, который работает на скоростях от 30 до 140 км/ч и предназначен для предупреждения водителя об опасности бокового столкновения в транспортном потоке при смене полосы движения. Кроме того, опционно новинки получили помощь при парковке с датчиками и камерой заднего вида.

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Среди других особенностей оснащения Logan и Sandero 2021 – светодиодная оптика с Y-образной графикой, электроусилитель руля, стеклянный люк с электроприводом (для Sandero), электронный стояночный тормоз, система помощи при старте на подъеме, подогрев передних сидений и климат-контроль.

Моторы Logan 2021 и Sandero 2021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Изначально семейство Logan / Sandero будет предлагаться с 3 двигателями: у базовых версий под капотом пропишется 1,0-литровый 3-цилиндровый атмосферный агрегат SCe на 65 л.с., состыкованный с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. За этим двигателем следует 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор TCe мощностью 90 л.с., с ним по умолчанию агрегатируется 6-ступенчатая механическая коробкой передач, опционально – бесступенчатая трансмиссия (вариатор, пришедший на смену "роботу"). Для топовых вариантов предусмотрен новый двигатель TCe ECO-G, работающий как на бензине, так и на сжиженном газе (LPG). В его основе – 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом, развивающий 100 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Производство новых Logan и Sandero 2021 уже началось, в ближайшее время новинки отправятся к европейским дилерам.

Фото Logan 2021

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Фото Sandero 2021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Фото: Sandero Stepway 2021

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кроссовер Renault Arkana, который выпускается на ЗАЗ, появится в Европе.