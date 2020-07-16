Дебютировала улучшенная Toyota Camry 2021: что в ней нового

Toyota Camry нынешнего поколения присутствует на рынке всего лишь три года. Тем не менее, японцы уже выкатили обновленную версию популярной модели.

Новая Toyota Camry 2021 получила слегка измененный дизайн (как по части кузова, так и салона), а также расширенный список оборудования. Важное замечание – пока модернизированная Кэмри показана лишь в варианте для Америки.

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Итак, внешне узнать Camry 2021 можно по обновленной решетке радиатора с горизонтальными полосами и переднему бамперу новой формы (а вот его фишка в виде большого воздухозаборника сохранилась). Похожие изменения получил и заряженный вариант модели с индексом TRD (за счет освеженного переда модель стала более агрессивной).

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

В интерьере Toyota Camry 2021 – модернизированная центральная консоль и новый дисплей мультимедиа. Диагональ последнего составляет 7 или 9 дюймов в зависимости от версии. Также опционно теперь доступен проекционный экран.

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Еще одно важное изменение – в оснащение Camry вошел новейший комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.5+. Он включает адаптивный круиз-контроль с плавным обгоном и помощником смены полосы движения, а также улучшенные системы автоматического торможения (особенно в условиях слабой видимости) и контроля разметки.

Toyota Camry TRD 2021. Фото: Toyota USA

Моторы у седана те же: 2,5-литровая "четверка" на 206 сил, 3,5-литровый V6 мощностью 305 сил, а также 218-сильная гибридная установка на основе младшего мотора 2.5. Кроме переднего, для модели доступен также полный привод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota также представила кроссовер под названием Corolla.