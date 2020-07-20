Даже 240 км/ч: насколько быстро немцы ездят по автобанам

На некоторых участках немецких автобанов отсутствуют какие-либо ограничения скорости, и в обществе ведутся широкие споры о том, должна ли такая привилегия оставаться и дальше.

В связи с этим портал Autoscout24 в сотрудничестве с Innofact AG решил провести опрос среди пользователей на тему того, с какой скоростью они зачастую передвигаются по скоростным магистралям. Как пишет reifenpresse.de, в исследовании приняли участие тысячи респондентов, и вот какие выводы получились:

Средняя скорость на автомагистралях в Германии составляет 194 км/ч.

женщины-водители движутся со средней максимальной скоростью 180 км/ч, а мужчины – со скоростью 207 км/ч.

Каждый третий водитель ездил когда-либо быстрее 220 км/ч.

15% водителей разгонялись до 240 км/ч и более. Чаще всего это мужчины: каждый четвертый признался, что ехал быстрее 240 км/ч. Среди женщин до такой скорости разгонялись лишь 6% человек.

Только 5% автомобилистов разгоняются до безопасных 130 км/ч.

Автобан. Фото: readtiger.com/

Итог – исходя из таких цифр, немцы вряд ли одобрят введение скоростного лимита на автобанах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель BMW показал, как он разогнался до 180 км/ч по встречной полосе.