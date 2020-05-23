Даже 1 евро не просят: какие авто в Германии отдают бесплатно

В Украине даже "самые уставшие" автомобили никогда не отдают бесплатно – владельцы всё равно хотят за них выручить хотя бы какую-то сумму. Пускай это будут "символические" 300-500 долларов, но главное – получить "копейку".

А вот в Германии несколько другая картина. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что некоторые машины немцы отдают даже по 50 евро. Однако и это не придел: при желании в ФРГ можно найти даже бесплатную машину!

Пример бесплатных авто в Германии

Откуда же берутся такие автомобили? Зачастую это старые "железные лошадки" возрастом двадцать-тридцать лет, "списанные" своими владельцами. В Германии автомобили должны регулярно проходить ТО, и чтобы получить допуск на эксплуатацию на дорогах, транспортное средство должно быть полностью исправным – вплоть до каждой лампочки. Однако ремонт делать не всегда выгодно – если автомобилю много лет, а стоимость запчастей превышает рыночную цену самого авто, его предпочитают списать со счетов. Впрочем, бывает и так, что от машины отказываются просто из-за её возраста и незначительный износ, который никак не влияют на ходовые качества: ездить на ней уже не хочется (или же просто не нужно), а место в гараже хорошо бы освободить. В итоге, автомобиль или простаивает и занимает место, или же отправляются на свалку.

Пример бесплатных авто в Германии

Пример бесплатных авто в Германии

Именно такие машины как раз и отдают совершенно бесплатно. Но в объявлениях в интернете их не найти – нужно или самому объезжать свалки, либо же искать выходы на щедрых владельцев (в основном это пожилые люди, которые после выхода на пенсию больше не нуждаются в ежедневных поездках и не желают заниматься своими авто).

Пример бесплатных авто в Германии

Примеры бесплатных автомобилей в Германии можно увидеть в двух роликах ниже. Эти видео (они не первой свежести, но по-прежнему не лишены информативности и актуальности) были подготовлены блогером KС АВТО – экспертом из Германии, который занимается подбором и перепродажей автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список лучших б/у авто стоимостью до 4000 долларов.