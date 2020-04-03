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3 апреля • обновлено в 19:28
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Дань уважения: в дизайне нового Ford обнаружен "британский" след

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Все меньше остается времени до официального дебюта нового компактного SUV от Ford. Очередные фото демонстрируют, что вдохновение дизайнеры черпали в облике британского Land Rover.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Судя по очередной серии шпионских фото Ford Bronco Sport, стилисты компании вдохновлялись сразу несколькими моделями британского бренда, который в 2000-2008 годах входил в состав империи Ford. На фото хорошо видна "двухярусная" крыша и характерная наклонная задняя стойка.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Land Rover Freelander II (2006-2014)

Land Rover Freelander II (2006-2014)

landrover.com

Land Rover Discovery 4 (2009-2016)

Land Rover Discovery 4 (2009-2016)

landrover.com

Покупателям нового кроссовера предложат два турбированных мотора – 3-цилиндровый объемом 1,5 л и 2-литровую "четверку". Официальные характеристики не сообщаются, но с учетом того, что Bronco Sport разделит платформу с новым поколением Ford Escape, то они будут развивать мощность 180 л.с. (240 Нм) и 250 л.с. (373 Нм) соответственно.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Новинка будет доступна в пяти исполнениях: Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands и First Edition. Причем все они получат полноприводную трансмиссию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford готовится к приему заказов на электрический кроссовер Mustang Much-e.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
новости авто внедорожник кроссовер Ford Land Rover новые авто
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