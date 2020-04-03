Дань уважения: в дизайне нового Ford обнаружен "британский" след

Все меньше остается времени до официального дебюта нового компактного SUV от Ford. Очередные фото демонстрируют, что вдохновение дизайнеры черпали в облике британского Land Rover.

2021 Ford Bronco Sport carscoops.com

Судя по очередной серии шпионских фото Ford Bronco Sport, стилисты компании вдохновлялись сразу несколькими моделями британского бренда, который в 2000-2008 годах входил в состав империи Ford. На фото хорошо видна "двухярусная" крыша и характерная наклонная задняя стойка.

2021 Ford Bronco Sport carscoops.com

Land Rover Freelander II (2006-2014) landrover.com

Land Rover Discovery 4 (2009-2016) landrover.com

Покупателям нового кроссовера предложат два турбированных мотора – 3-цилиндровый объемом 1,5 л и 2-литровую "четверку". Официальные характеристики не сообщаются, но с учетом того, что Bronco Sport разделит платформу с новым поколением Ford Escape, то они будут развивать мощность 180 л.с. (240 Нм) и 250 л.с. (373 Нм) соответственно.

2021 Ford Bronco Sport carscoops.com

2021 Ford Bronco Sport carscoops.com

Новинка будет доступна в пяти исполнениях: Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands и First Edition. Причем все они получат полноприводную трансмиссию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford готовится к приему заказов на электрический кроссовер Mustang Much-e.

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