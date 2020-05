Дальнобойщик раздавил Ferrari своего шефа в отместку за увольнение

Вопиющий случай произошёл на днях в США. Работник одной из чикагских фирм, которая занимается грузоперевозками, довольно яростно отреагировал на свое увольнение. В отместку за это он уничтожил дорогой автомобиль своего шефа – Ferrari GTC4Lusso.

История началась с того, что компания приняла на работу дальнобойщика, но уже через четыре дня новоиспеченный сотрудник повздорил с шефом. По одной из версий, причиной конфликта стало то, что американец не захотел проходить тест на наркотики, по другой – ему не пожелали выдавать новый грузовик. В итоге все закончилось увольнением, за которое сотрудник фирмы захотел отомстить, несмотря на то, что получил компенсацию.

Американец спросил у бывшего шефа, его ли это Ferrari припаркован у входа в здание. Получив положительный ответ, дальнобойщик прыгнул в тягач Volvo и наехал спортивный автомобиль стоимостью 375 000 евро и "припечатал" его к стене. Хозяин пытался его остановить, едва не попав под грузовик, но попытка была тщетной. После произошедшего экс-босс вызвал полицию и разъяренного водителя арестовали.

Теперь дальнобойщику кроме увольнения предстоит также справиться с последствиями выходки – ремонт автомобиля, у которого почти полностью оказалось раздавленной передняя часть, явно обойдется ему во внушительную сумму.

#US

An angry truck driver crushed his boss's Ferrari after the owner of the trucking company stopped paying his drivers.

Scenes from #Chicago on Thursday.#EatTheRich #DirectAction pic.twitter.com/eIMEHRu6Ru