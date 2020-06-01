Далеко не уедут: названы самые ненадежные автомобили

Специалисты авторитетного ресурса Consumer Reports, который изучает качество потребительских товаров, составили список самых ненадежных автомобилей, основанный на отзывах владельцев.

Основной причиной поломок этих машин оказался ненадежный двигатель, который требует серьезного ремонта в среднем к 170 000 км. Стоит отметить, что такой пробег можно назвать удовлетворительным для настолько технически сложного агрегата, как ДВС. Но с моторами-миллионниками эта цифра, конечно, не сравнится.

Эксперты назвали самые ненадежные б/у машины с проблемными двигателями

Ford F-350 2008 ford.com

Также стоит отметить, что список составлен на основе отзывов владельцев автомобилей в США. Кроме непосредственно проблем с двигателем, некоторые модели демонстрируют ненадежную работу трансмиссии.

Audi A4 2009 audi.com

В основном конкретные недуги характерны для автомобилей определенного года производства, который указан в скобках. Нередко производители дорабатывают агрегаты, чтобы в дальнейшем автомобиль показывал себя надежнее. Напротив каждой модели в списке указан средний пробег, после которого двигатель требует капремонта.

Самые ненадежные автомобили:

Audi A4 (2009-2010), 170-250 тыс. км

Ford F-350 (2008), 170-250 тыс. км

Chrysler PT Cruiser (2001), 164-214 тыс. км

Mini Cooper (2008-2009), 196-208 тыс. км

Chevrolet Equinox ( GMC Terrain ) (2010), 135-174 тыс. км

Jeep Wrangler (2006), 240 тыс. км

Cadillac SRX (2010), 210 тыс. км

Acura MDX (2003), 305 тыс. км

Buick Lucerne (2006), 187-230 тыс. км

GMC Acadia (2010), 170-208 тыс. км

Cadillac SRX 2010 cadillac.com

Chrysler PT Cruiser 2001 chrysler.com

GMC Acadia 2010 gmc.com

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