Daimler продал завод Smart британцам из Ineos Automotive

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Daimler продал завод Smart британцам из Ineos Automotive

Немецкий концерн Daimler AG продал свой завод по выпуску электромобилей Smart британскому химическому концерну Ineos Group.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Британская компания Ineos Automotive, входящая в состав крупного химического концерна Ineos Group, приобрела полный пакет акции предприятия Smart France S.A.S. и возьмет на себя управление заводом в Амбахе в ближайшие недели. Производство электромобилей Smart EQ будет продолжено до конца 2021 года.

Ineos Grenadier имеет рамную конструкцию, а под капотом ожидается 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор BMW

Параллельно британцы будут готовить предприятие к запуску в серийное производство рамного внедорожника Ineos Grenadier, о котором мы уже неоднократно рассказывали.

"Предприятие в Амбахе представило нам уникальную возможность, которую мы просто не могли игнорировать: купить современное автомобильное производство с рабочей силой мирового класса, – комментирует сделку сэр Джим Рэтклифф, руководитель Ineos Automotive. – Это приобретение знаменует собой нашу самую важную веху в развитии Grenadier. Наряду с исчерпывающей программой испытаний, которую сейчас проходят прототипы внедорожника, мы теперь можем начать в Амбахе подготовку к его производству в конце следующего года".

Завод в Амбахе был запущен 27 октября 1997 года. С его конвейера сошло свыше 2,2 млн микролитражек Smart

Завод в Амбахе был запущен 27 октября 1997 года президентом Франции Жаком Шираком и канцлером Германии Гельмутом Колем. А в 1998 году на предприятии начался серийный выпуск микролитражки Smart Fortwo. За 22 года было изготовлено свыше 2,2 млн Smart, которые в 2019 году стали оснащаться исключительно электроприводом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ineos Automotive подписало соглашение с Hyundai для создания электрической версии Grenadier на водородных топливных элементах, а Mercedes-Benz отпраздновал выпуск 400-тысячного экземпляра внедорожника G-Class.

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