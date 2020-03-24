Daewoo Lanos за $350: "живое" авто, но покупать нет смысла

За рубежом знаменитый Daewoo Lanos стоит на вторичке намного дешевле, чем в Украине. Яркий тому пример – экземпляр, который сейчас продают в США.

На американском страховом аукционе IAA появилось объявление о продаже Daewoo Lanos 2000 года, который оценили в 350 долларов. Такие деньги просят за 3-дверный хетчбэк в удовлетворительном состоянии с 1,6-литровым мотором и пробегом 170 000 км. При этом состоянии у машины удовлетворительное: она пребывает на ходу, в ДТП не была, но есть заметные проблемы с ЛКП (местами краска начала даже облушиваться).

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Для украинцев такой ценник выглядит действительно привлекательно: на отечественном рынке купить Ланос в похожем состоянии можно в лучшем случае за 2 тыс. долларов. Однако заказывать этот автомобиль смысла нет: с учетом доставки, растаможки и других платежей его стоимость составит около 5000 долларов.

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

А вот те украинцы, которые живут в США и нуждаются в очень дешевом авто, могут присмотреться к этому Ланосу: за 350 долларов его предлагают по схеме Buy Now (т.е. купи сейчас, без торгов). Сам же аукцион пройдет 26 марта.

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Daewoo Lanos за $350 iaai.com

Отметим, что похожие Ланосы за аналогичные деньги продают и в Европе.

Кстати, судя по сухим листьям в подкапотном пространстве, последний раз автомобилем пользовались очень давно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что самый дешевый Ланос на ходу, который удалось отыскать в Украине, стоил 1200 долларов. Тем не менее, автомобиль нуждается в ремонте.

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