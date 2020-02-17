Daewoo Lanos с номерами "0001": в сети опубликовали забавное фото

В Украине засняли Daewoo Lanos с необычными номерами. В данном случае речь идёт о госзнаках, цена которых составляет половину стоимости самой машины.

Как выяснил OBOZREVATEL, у Ланоса на одесской регистрации установлены номера с комбинацией чисел "0001". Зачастую такими номерами обзаводятся дорогие машины вроде Mercedes-Benz, BMW или Lamborghini, поэтому увидеть такие индивидуальные номера на народном седане действительно очень необычно.

Lanos c номерами 0001 instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Официально индивидуальные номера из четырех одинаковых цифр или комбинацией от 0001 до 0009 можно купить за 30 000 грн (чуть больше 1200 долларов), в то же время Lanos на вторичном рынке стоит в среднем примерно 3000 долларов.

Скорее всего, такие номера у Ланоса временно: красивый номер могли специально закрепить за недорогим автомобилем, чтобы его никто не забрал (по данным сайта baza-gai.com.ua, до Dewoo этот же номерной знак был закреплён за Porsche Panamera 2012 года). В Украине такая практика встречается время от времени. Например, в позапрошлом году в Киеве была замечен пикап Таврия с номерами "7777".

Таврия с номерами 7777 instagram.com/vehicles.exclusive

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине сфотографировали уникальную 6-колесную Tyoyota, которая неизвестна даже производителю.

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