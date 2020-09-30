Cupra начала производство нового спортивного кроссовера

Испанская компания Cupra запустила в серийное производство компактный кроссовер Formentor, созданный исключительно для нового бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка ожидается у европейских дилеров в октябре нынешнего года.

Компактный кроссовер Cupra Formentor станет шестой моделью, которая будет выпускаться на заводе SEAT в испанском Марторелле. Новинка является важным элементом в стратегии развития молодого бренда, основанного в 2018 году.

Для кроссовера будут предложена широкая гамма силовых агрегатов, в том числе, гибридных. Самая мощная бензиновая версия получит в свое распоряжение 310-сильный двигатель TSI, а подзаряжаемый Formentor PHEV будет иметь в своем арсенале гибридный силовой агрегат мощностью 245 л.с. Эко-версия сможет преодолевать на электротяге до 50 км.

Первоначально Cupra Formentor будет предложена с 2-литровым 310 сильным бензиновым мотором. 400 Нм крутящего момента отправляются ко всем ведущим колесам через 7-ступенчатую робитизированную коробку передач DSG.

С таким арсеналом автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,9 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. По данным производителя, по циклу WLTP новинка расходует 8,2-9,0 л/100 км.

Для первых серийных экземпляров предусмотрена особая матовая окраска Petrol Blue Matt, а стоимость стартует с отметки 43953 евро.

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