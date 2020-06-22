Cupra Ateca получила агрессивный облик и 300-сильный мотор

Компания SEAT на прошлой неделе презентовала обновленный кроссовер Ateca, а теперь появились официальная информация о спортивной версии под брендом Cupra.

2021 Cupra Ateca получила собственный дизайн и новый мощный мотор на 300 л.с. Изменения во внешности каснулись светотехники, бамперов и облицовки радиатора. Для декортивных элементов вместо хрома используют черное глянцевое покрытие.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

От купеорбазного кроссовера Formentor новинка унаследовала оригинальный дизайн решетки радиатора, кроме того модель получила агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, светодиодные задние фонари LED с динамическими индикаторами, а также эффектные 19-дюймовые колесные диски с акцентами цвета меди.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

В салоне рестайлинговая Cupra Ateca получила 10,25-дюймовый цифровой кокпит, обновленную мультимедийную систему с новым интерфесом HMI и 9,2-дюймовым сенсорным экраном, а также новое рулевое колесо с кожаной отделкой.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

В интерьере используются новые материалы, а также декоративные вставки и контрастная строчка медного цвета.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

Под капотом Cupra Ateca располагается 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор TSI, который развивает мощность 300 л.с. и выдает "на гора" 400 Нм крутящего момента. В базовую комплектацию также входят 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG и полноприводная транссмиссия 4Drive AWD. С таким арсеналом Cupra разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,9 секнуды, что на 0,3 с быстрее предыдущего поколения. Максимальная скорость осталась без изменений – 247 км/ч.

Система Launch Control и мехатронное шасси DCC входят в стандартную комплектацию, а настройки усилителя руля и педали акселлератора были перенастроены для обеспечения более точных реакций. Также новинка получила выхлопную систему Akrapovič, а в качестве опции предлагаются вентилируемые 18-дюймовые тормозные диски от Brembo.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT представила мощный гибридный хэтчбек.