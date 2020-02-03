Cоперник Renault Duster: Volkswagen показал бюджетный кроссовер

Компания Volkswagen представила компактный кроссовер VW Taigun, который составит конкуренцию в категории B-SUV

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Volkswagen пополнила семейство кроссоверов новой компактной моделью по имени Taigun.

VW Taigun volkswagen.com

Напомним, что еще в октябре 2012 года Volkswagen показал концепт Taigun длиной всего 3858 мм. Спустя 8 лет это имя присвоили субкомпактному кроссоверу, производство которого наладят в Индии. Автомобиль во многом унифицирован с глобальной моделью T-Cross.

Концепт VW Taigun показали еще в 2012 году volkswagen.com

В отличие от концепта восьмилетней давности, длину машины увеличили до 4,2 м, а колесная база достигает 2,65 м. Новинка построена на базе более крупной версии T-Cross, которая уже предлагается в Китае и Бразилии.

VW T-Cross volkswagen.com

Дебют Taigun состоялся на автошоу Auto Expo 2020 в Нью Дели. Интересно, что с учетом специфики местных дорог клиренс кроссовера достигает 205 мм, кроме того, подвеску усилили, чтобы она максимально соответствовала дорожным условиям страны.

VW Taigun построен на платформе длиннобазной версии VW T-Cross volkswagen.com

Для автомобиля будет предложен турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 130 л.с. с функцией отключения пары цилиндров. По словам создателей, с ним Taigun сможет разгоняться до первой "сотни" за 9,9 секунд, а максимальная скорость достигает 183 км/ч. Кроме того, покупатели смогут приобрести менее мощную 115-сильную версию с литровым мотором TSI. А вот дизельных двигателей в гамме Taigun не предусмотрено. Возможно, в качестве альтернативы будет доступна модификация с ГБО.

VW Taigun volkswagen.com

При благоприятном стечении обстоятельств VW Taigun появится в продаже в конце нынешнего года. Все версии будут иметь передний привод, 6-ступенчатую "механику" или 7-ступенчатую роботизированную КП DSG.

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