Citroёn Berlingo Rip Curl получил украинскую "прописку"

В Украине начались продажи минивена Citroёn Berlingo Rip Curl, который создан совместно с производителем одежды и аксессуаров для серфингистов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Лимитированная версия французского минивена предназначена для любителей спорта и активного отдыха. Berlingo Rip Curl выделяется на фоне своих родственников ярким декором, черными глянцевыми корпусами зеркал, наклейками "Rip Curl" на боковых стеклах.

Узнать Berlingo Rip Curl можно по контрастным желтым декоративным вставкам в бампере и боковых панелях кузова citroen.ua

Интерьер новинки также выполнен в оригинальном стиле: темно-серая ткань на сиденьях украшена ярко желтой декоративной полоской и вышитым логотипом Rip Curl. Передняя панель и дверные карты имеют особую текстуру отделки, а крышка перчаточного ящика украшена мягкой вставкой с желтой строчкой. Кроме того, в салоне появились напольные коврики с фирменным логотипом Rip Curl.

Berlingo Rip Curl продолжает серию совместных проектов с брендом Rip Curl citroen.ua

Ранее компания Citroen предложила покупателям версию Rip Curl кроссовера C3 Aircross citroen.ua

5-местный автомобиль предлагается в кузове L1 (длина 4,4 м). Под капотом установлен 130-сильный турбодизель объемом 1,5 л, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП Aisin. Этот тандем обеспечивает хорошую динамику и скромный расход топлива – 4,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Berlingo Rip Curl создана на базе топовой комплектации Feel Pack citroen.ua

Berlingo Rip Curl создана на базе топовой комплектации Feel Pack, которая включает круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, кожаную отделку руля, электропривод стекол в боковых сдвижных дверях, три индивидуальные сиденья второго ряда, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски и другие опции. Кроме того, Berlingo Rip Curl получил дополнительно датчики парковки спереди и сзади, а также камеру заднего вида.

Berlingo Rip Curl уже доступен для заказа у официальных дилеров Citroen по цене от 815 400 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen презентовала полностью электрическое семейство ё-Jumper, а также показала новое поколение Citroen C4 и электрический e-C4.