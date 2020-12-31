Citroёn Berlingo Rip Curl получил украинскую 'прописку'

В Украине начались продажи минивена Citroёn Berlingo Rip Curl, который создан совместно с производителем одежды и аксессуаров для серфингистов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Лимитированная версия французского минивена предназначена для любителей спорта и активного отдыха. Berlingo Rip Curl выделяется на фоне своих родственников ярким декором, черными глянцевыми корпусами зеркал, наклейками "Rip Curl" на боковых стеклах.

Интерьер новинки также выполнен в оригинальном стиле: темно-серая ткань на сиденьях украшена ярко желтой декоративной полоской и вышитым логотипом Rip Curl. Передняя панель и дверные карты имеют особую текстуру отделки, а крышка перчаточного ящика украшена мягкой вставкой с желтой строчкой. Кроме того, в салоне появились напольные коврики с фирменным логотипом Rip Curl.

5-местный автомобиль предлагается в кузове L1 (длина 4,4 м). Под капотом установлен 130-сильный турбодизель объемом 1,5 л, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП Aisin. Этот тандем обеспечивает хорошую динамику и скромный расход топлива – 4,3 л на 100 км в смешанном цикле.

Berlingo Rip Curl создана на базе топовой комплектации Feel Pack, которая включает круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, кожаную отделку руля, электропривод стекол в боковых сдвижных дверях, три индивидуальные сиденья второго ряда, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски и другие опции. Кроме того, Berlingo Rip Curl получил дополнительно датчики парковки спереди и сзади, а также камеру заднего вида.

Berlingo Rip Curl уже доступен для заказа у официальных дилеров Citroen по цене от 815 400 грн.

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