Citroen показал новую версию кроссовера С3 Aircross

Бренд Citroen продолжает 4-летнюю историю сотрудничества с компанией Rip Curl и представляет новую версию кроссовера C3 Aircross Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

Компактный кроссовер C3 Aircross благодаря своей нетривиальной внешности и широким возможностям персонализации нашел множество поклонников. Интересно, что около 60% европейцев выбрали модель в максимальной комплектации Shine, каждый четвертый заказал двухцветную окраску кузова, а каждый пятый – разнообразные пакеты отделки Color Pack. Еще больше подчеркнуть индивидуальность предлагает новинка, созданная в сотрудничестве с брендом Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

C3 Aircross Rip Curl разработан на основе комплектации Shine. Стойки кузова получили черную глянцевую отделку, а бамперы украсили серебристые защитные вставки. Для новинки предлагаются новые легкосплавные 16-дюймовые колесные диски Matrix и двухцветная окраска кузова с черной крышей. Особый шарм модели придает эксклюзивный декор Rip Curl Anodised Ocher Color, включающий цветные окантовки фар, корпуса зеркал и колпачки на колесных дисках, а также декоративные наклейки в виде волн с логотипом Rip Curl на передних крыльях. Также для новинки будут предложены четыре цвета кузова – Platinum Grey, Cumulus Grey, Perla Nera Black и Natural White.

В интерьере используется серая ткань Terpa и оригинальный декор. Сиденья украшены цветными строчками и полосками. Оригинальные коврики с логотипами Rip Curl также имеют яркие песчано-желтые цветовые акценты. Кроме того, автомобиль дополнительно оснащен центральным подлокотником.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

В список опций вошли автоматический климат-контроль, датчик дождя и автоматическое включение стеклоочистителей, мультимедийная система Citroen Connect Nav 3D с сенсорным 7-дюймовым дисплеем, навигацией и голосовым управлением. Она поддерживает технологию Mirror Screen, а также работает с приложениями Android Auto и Apple Car Play.

Продажи C3 Aircross Rip Curl в Европе стартуют нынешним летом, а в Украине автомобиль ожидается осенью.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen презентовала электрическую версию развозного фургона Jumpy.

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