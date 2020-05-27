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27 мая • обновлено в 15:17
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Citroen показал новую версию кроссовера С3 Aircross

1.1т
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Бренд Citroen продолжает 4-летнюю историю сотрудничества с компанией Rip Curl и представляет новую версию кроссовера C3 Aircross Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

Компактный кроссовер C3 Aircross благодаря своей нетривиальной внешности и широким возможностям персонализации нашел множество поклонников. Интересно, что около 60% европейцев выбрали модель в максимальной комплектации Shine, каждый четвертый заказал двухцветную окраску кузова, а каждый пятый – разнообразные пакеты отделки Color Pack. Еще больше подчеркнуть индивидуальность предлагает новинка, созданная в сотрудничестве с брендом Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

C3 Aircross Rip Curl разработан на основе комплектации Shine. Стойки кузова получили черную глянцевую отделку, а бамперы украсили серебристые защитные вставки. Для новинки предлагаются новые легкосплавные 16-дюймовые колесные диски Matrix и двухцветная окраска кузова с черной крышей. Особый шарм модели придает эксклюзивный декор Rip Curl Anodised Ocher Color, включающий цветные окантовки фар, корпуса зеркал и колпачки на колесных дисках, а также декоративные наклейки в виде волн с логотипом Rip Curl на передних крыльях. Также для новинки будут предложены четыре цвета кузова – Platinum Grey, Cumulus Grey, Perla Nera Black и Natural White.

В интерьере используется серая ткань Terpa и оригинальный декор. Сиденья украшены цветными строчками и полосками. Оригинальные коврики с логотипами Rip Curl также имеют яркие песчано-желтые цветовые акценты. Кроме того, автомобиль дополнительно оснащен центральным подлокотником.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

В список опций вошли автоматический климат-контроль, датчик дождя и автоматическое включение стеклоочистителей, мультимедийная система Citroen Connect Nav 3D с сенсорным 7-дюймовым дисплеем, навигацией и голосовым управлением. Она поддерживает технологию Mirror Screen, а также работает с приложениями Android Auto и Apple Car Play.

Продажи C3 Aircross Rip Curl в Европе стартуют нынешним летом, а в Украине автомобиль ожидается осенью.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen презентовала электрическую версию развозного фургона Jumpy.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Франция
Теги
кроссовер авто Citroen тюнинг новые авто новости
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