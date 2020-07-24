Citroen показал гибридного соперника Toyota RAV4

На открывшемся в китайском городе Чэнду международном автосалоне Citroen совместно с компанией Dongfeng презентовали гибридный (PHEV) кроссовер Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy.

Ранее мы уже рассказывали об аналогичном гибриде, который будет предлагаться европейским покупателям, но главное отличие заключается в том, что китайская версия модели получила полный привод.

Первоначально Tianyi PHEV будет доступен в двух эксклюзивных цветах сером и перламутрово-белом. На задней двери появились шильдики PHEV и 4WD.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. Фото: autohome.com.cn

В салоне можно обнаружить цифровую приборную панель с экраном на 12,3 дюйма, а также 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, который будет снабжать водителя информацией о работе гибридной установки и состоянии аккумулятора. На консоли появилась кнопка "B", которая позволит более эффективно использовать кинетическую энергию.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. Фото: autohome.com.cn

Автомобиль оснащен комплексной системой помощи водителю ADAS 2.0, которая включает системы адаптивного круиз-контроля, поддержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и активного торможения в экстренных случаях и пр.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. Фото: autohome.com.cn

В движение новинку приводит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового турбированного ДВС, двух электромоторов и компактной литий-ионной батареи энергоемкостью 13 кВтч. Суммарная мощность такой установки достигает 287 л.с., а максимальный крутящий момент 520 Нм. Такж автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin eANT 8 с подрулевыми "лепестками". Водитель может выбирать между 4-мя режимами работы силового агрегата: гибридном, полностью электрическом, спортивном и полноприводном.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. Фото: autohome.com.cn

В электрическом режиме Tianyi PHEV приводится в движение расположенным на задней оси электромотором, а запас хода на электротяге составляет 58 км. В Европе аналогичная гибридная установка используется на полноприводных Peugeot 3008 Hybrid и DS 7 Crossback E-Tense.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. Фото: autohome.com.cn

Стоимость гибридной новинки на китайском рынке стартует с отметки 234700 юаней (около $33,5 тыс).

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