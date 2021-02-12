Citroen обновил компактный кроссовер C3 Aircross

Французская компания Citroen провела рестайлинг своего самого маленького кроссовера C3 Aircross.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил иной дизайн передней части кузова и теперь выглядит агрессивно. В остальном C3 Aircross сохранился в первозданном виде. За счет нового переднего бампера С3 Aircross вырос на 6 мм в длину (4160 мм).

Автомобиль получил иной дизайн передней части кузова Citroen

В салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а информационно-развлекательная система получила более крупный 9-дюймовый экран. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также снабжена беспроводной зарядкой для смартфона.

В салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а инфо-развлекательная система получила 9-дюймовый экран Citroen

Гамма двигателей не изменилась. Она включает бензиновый турбомотор PureTech 1.2 (110 л.с./205 Нм и 130 л.с./230 Нм) и турбодизель BlueHDi 1.5, который также доступен в двух вариантах – 110 л.с./250 Нм и 120 л.с./300 Нм. Для начальных версий со 110-сильным мотором предлагаются 6-ступенчатые механические коробки передач, а топовым положен 6-ступенчатый "автомат". Привод осуществляется на переднюю пару колес, а в качестве опции можно заказать систему Grip Control, которая поможет на легком бездорожье.

Привод осуществляется на переднюю ось, а в качестве опции доступна система Grip Control Citroen

Покупателям новинки предложат расширенный список цветов и материалов отделки, а также новые легкосплавные 16 и 17-дюймовые диски. У европейских дилеров С3 Aircross ожидается в июне нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фургон Citroen Berlingo стал электрическим, а Citroen Jumper переделали в ретрофургон 50-х годов.