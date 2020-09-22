Citroen Jumper переделали в ретрофургон 50-х годов

Итальянская компания Carrosserie Caselani представила собственное видение семейства Citroen Jumper, дизайн которого выполнен в стилистике Citroen Type H 50-х годов.

Об этом сообщается на сайте производителя. Технической основой для проекта кузовное ателье послужило популярное семейство Citroen Jumper актуального поколения. А вот дизайн напоминает популярную модель Type H, которая выпускалась с 1948 по 1981 год и разошлось по миру тиражом более 470 тысяч экземпляров.

Микроавтобус Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Развозной фургон Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Облик современной инкарнации Type H дизайнеры Фабриоцио Каселани и Дэвид Обендорфер разработали 3 года назад по случаю 70-летия знаменитой модели, но реализовать проект в "металле" удалось только в наши дни.

Как уже было сказано выше, в основе нового автомобиля лежит шасси Citroen Jumper. Компания Carrosserie Caselani предлагает самые разнообразные вариации коммерческой модели с учетом потребностей заказчика. Это может быть как шасси для монтажа спецоборудовния, так и цельнометаллический фургон с удлиненной базой и увеличенной крышей.

Передвижное кафе Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Шасси Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Грузо-пассажирский фургон Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Передвижное кафе Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

В процессе работы над автомобилем современные элементы кузова, облицовка радиатора, бампера и светотехники заменяются стайлинг-китом от Carrosserie Caselani. В результате облик Jumper радикально меняется, становясь похожим на классический Type H.

Покупатели смогут выбрать как готовый автомобиль, так и предоставить свой, с последующей модернизацией и окраской в цвет базовой модели. В готовом виде автомобиль предлагается с дизельными моторами мощностью 140 или 165 л.с., а стоимость начинается с 26820 евро плюс НДС.

Эвакуатор-транспортер Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Кемпер Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

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