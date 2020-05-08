Citroen готовит наследника модели C5

В 2018 году в компании обещали презентовать наследника среднеразмерного седана Citroen C5 в 2020 году.

Дизайн новинки будет выполнен по мотивам экстравагантного концепткара CXperience Concept, представленного в 2016 году на автошоу в Париже.

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

Время летит незаметно, но в наступившем 2020 году пока некто не видел наследника C5. Однако, руководство Citroen сообщило, что по-прежнему планирует запустить в производство среднеразмерную модель.

Citroen C5 второго поколения выпускался с 2007 по 2017 год

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

"Поверьте, автомобиль существует и он очень хорош, – комментирует Лоуренс Хансен, один из топ-менеджеров Citroen. – Этот автомобиль очень важен для нас".

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

Последнее поколение Citroen C5 предлагался в двух вариантах кузова – седан и универсал, производство которых было прекращено в 2017 году. Сегмент среднеразмерных седанов за последние годы утратил былую популярность, а покупатели отдают предпочтение кроссоверам и SUV.

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

Продажи в Европе снизились на 14% до уровня 403922 авто. Даже в Китае, где седаны сохраняют свои позиции, компания отметила спад продаж. В 2019 году было реализовано всего 55 тысяч седанов марки, против 114 тысяч годом ранее.

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

Итак, что же мы знаем по поводу бущуего наследника модели С5? Он будет построен на платформе концерна PSA EMP2, как и модель Peugeot 508. Два года назад Ксавье Пежо говорил о том, что в компании намерены "перезапустить" сегмент седанов, чтобы "сделать их такими же современными и привлекательными, как SUV". По крайней мере, с новым поколением Peugeot 508 у компании это получилось. Что ж, осталось немного подождать.

Концепт Citroen CXperience 2016 года media.citroen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, концерн PSA готовит новый представительский седан под брендом DS.