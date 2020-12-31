Cемейство Mercedes-Maybach в Украине пополнил роскошный внедорожник

В Украину прибыл представительский Mercedes-Maybach GLS, который займет место на вершине внедорожной гаммы бренда.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Mercedes-Maybach GLS – сочетает новейшие технологии, комфорт и роскошь.

Mercedes-Maybach GLS отличается эффектным дизайном mercedes-benz.ua

Под капотом Mercedes-Maybach GLS 600 расположен специально разработанный для данной модели 4-литровый V8, развивающий 558 л.с. и 730 Нм. Вся мощность распределяется между обеими осями с помощью 9-ступенчатого "автомата" 9G-Tronic. Полный привод 4Matic с функцией Torque-on-Demand придет на помощь в сложных дорожных условиях.

Mercedes-Maybach GLS займет верхнюю строчку списка внедорожников и кроссоверов из Штутгарта mercedes-benz.ua

Интегрированный стартер-генератор позволяет выполнять мгновенные ускорения, а также способствует снижению расхода топлива и выбросов вредных веществ. Пневмоподвеска Airmatic с активными амортизаторами обеспечивает комфорт при движении и устойчивость. Эксклюзивные многоспицевые колесные диски диаметром 22 дюйма входят в базовую комплектацию.

Пневмоподвеска Airmatic с активными амортизаторами обеспечивает комфорт при движении и устойчивость mercedes-benz.ua

Максимальная скорость внедорожника составляет 250 км/ч, а от 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 с.

Mercedes-Maybach GLS 600 доступен в 5- и 4-местном вариантах исполнениях салона mercedes-benz.ua

Mercedes-Maybach GLS 600 доступен в 5- и 4-местном вариантах исполнения салона. Мультиконтурные кресла оснащены массажем, подогревом, охлаждением и возможностью управления с сенсорного планшета, умная климатическая установка с памятью, встроенным ароматизатором и ионизатором воздуха – лишь несколько опций из огромного списка стандартного оснащения новинки.

Для задних пассажиров предусмотрены индивидуальные сенсорные дисплеи mercedes-benz.ua

Стоимость Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic в Украине стартует с 161396 евро.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине представили новый Mercedes-Benz S-Class, а в Германии Mercedes-Benz получил 8 наград конкурса "Модель года".