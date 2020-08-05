Чудо автомобильной инженерной мысли оценили в $3,1 миллиона

Создатель легендарного суперкара McLaren F1 представил свое новое детище – купе T.50.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

В Великобритании состоялась долгожданная презентация амбициозного проекта неутомимого Гордона Мюррея. Суперкар Т.50 не только великолепно выглядит, но и полон оригинальных конструкторских решений.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Несомненно, это лучший пример инженерного искусства, воплощенный в автомобиле XXI века. В частности, Т.50 получил элегантный обтекаемый кузов из карбона со стеклянной крышей и двумя воздухозаборниками, отправляющими потоки воздуха к атмосферному V12.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Сзади можно обнаружить массивный диффузор и двойную турбину, которая позволяет снизить коэффициент сопротивления воздуху на 12,5% и обеспечить "виртуальные" 50 л.с. к отдаче машины. Кроме того, с ее помощью можно сократить тормозной путь и радикально увеличить прижимную силу в режиме Braking Mode.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Дополняют картину объемные задние фонари, а также кованные колесные диски – 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые – сзади, "обутые" в низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport 4 S.

Справиться с мощным суперкаром помогут также 6-поршневые тормозные механизмы спереди и и 4-поршневые – сзади. Они взаимодействую с карбоно-керамическими дисками диаметром 370 и 340 мм соответственно.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Автомобиль получил динамический задний спойлер и активные панели днища. Также водитель может выбирать 1 из 6 режимов аэродинамики: Auto, High Downforce, Streamline, Braking, Test и V-Max Boost. В последнем обеспечиваются максимальные показатели мощности – 700 л.с.

Как и McLaren F1, купе T.50 имеет трехместную компоновку салона, в котором по центру располагается пилот болида, а справа и слева немного глубже расположены кресла пассажиров.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Справа от водителя находится небольшая консоль, на которой разместились титановый рычаг КП и минимум кнопок для управления вспомогательными функциями.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

На приборной панели центральное место занимает большой тахометр в окружении двух цифровых дисплеев. Вместо привычных зеркал в автомобиле используются камеры, изображение с которых выводятся на небольшие экраны, расположенные по обе стороны торпеды.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Несмотря на спортивную направленность, в салоне нашлось место для аудиосистемы с 10-ю динамиками и мультимедийной системы с поддержкой Android Auto/Apple CarPlay.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

По словам Гордона Мюррея, каждый экземпляр T.50 можно будет дополнительно персонализировать, а процесс будет включать так называемую "подгоночную сессию", в рамках которой водительское кресло, карбоновый руль и титановые педали будут настроены под уникальные антропометрические особенности клиента.

Гордон Мюррей с улыбкой чеширского кота за рулем своего нового суперкара. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Автомобиль оснащен 3,9-литровым атмосферным. V12, созданным британской компанией Cosworth. Этот мотор развивает мощность 663 л.с., а крутящий момент достигает 467 Нм. Он способен раскручиваться до 12100 об/мин, а стрелка тахометра достигает красной зоны спустя всего 0,3 секунды! Двигатель работает в паре с 6-ступенчатая "механика". Для максимально быстрого ускорения первые пять передач имеют очень близкие передаточные числа, а шестая предназначена для движения с "крейсерской" скоростью.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Как и все остальные элементы конструкции T.50, коробка передач спроектирована с учетом минимально возможного веса. В результате алюминиевый корпус имеет толщину всего 2,4 мм, а вес КП 80,5 кг.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

В основе конструкции суперкара лежит карбоновый монокок, обеспечивающий высокую прочность и жесткость на кручение. Вес всего кузова, включая монокок, составляет менее 150 кг, а снаряженная масса машины – 986 кг. Это примерно на треть меньше любого другого суперкара или родстера Mazda MX-5 (1062-1090 кг).

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Первые экземпляры T.50 станут доступны в январе 2022 года. Всего будет изготовлено 100 купе стоимостью от $3,1 млн без учета налогов.

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