Что собой представляет самая дешевая Honda

Скоро новая Honda Jazz 2020 отправится в продажу на европейском рынке. По этому случаю автопроизводитель поделился некоторыми деталями, однако выбор силовых установок будет ограничен.

Новое поколение Хонда Джаз уже рассекречено. Но на данный момент о модели известно не все. Поэтому в компании продолжают раскрывать недостающую информацию о европейской спецификации. Но, как стало известно OBOZREVATEL, в первую очередь новинка появится в Японии – в феврале этого года.

Появилась информация о продажах Honda Jazz 2020 в Европе global.honda

Затем в Европе покупатели смогут приобщиться к автомобилю, который станет самой доступной моделью бренда на глобальном рынке. В отличие от домашней версии, конкретную Honda Jazz можно будет приобрести только в гибридном исполнении – это главное отличие от японской спецификации, которая также будет доступна с бензиновым ДВС.

Хэтчбек Honda Jazz 2020 будет продаваться в Европе только в гибридной версии global.honda

Напомним, дома автомобиль зовется Honda Fit. Там новинка оснащена бензиновым двигателем объемом 1,3 л. В составе гибридной силовой установки трудится уже 1,5-литровый мотор. Именно такой автомобиль приедет в Европу летом этого года.

В компании гордятся тем, что в городском режиме новая Honda Jazz e-HEV сможет передвигаться исключительно на электротяге. Однако данные по запасу хода пока не раскрывают. Наверняка точные цифры появятся в ближайшее время.

Новая Honda Jazz получила стильный и современный салон global.honda

Цена гибридной Хонда уже известна. Правда, это касается японского рынка: в пересчете по курсу – от 16 тысяч евро. Но на данный момент можно отталкиваться именно от этой суммы.

Так выглядит предыдущее поколение Honda Jazz, которое появилось в 2015 году global.honda

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в Украине появится новый кроссовер Honda с экономичной силовой установкой, которая позволит сэкономить на топливе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!