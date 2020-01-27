Что собой представляет самая дешевая Honda

Скоро новая Honda Jazz 2020 отправится в продажу на европейском рынке. По этому случаю автопроизводитель поделился некоторыми деталями, однако выбор силовых установок будет ограничен.
Новое поколение Хонда Джаз уже рассекречено. Но на данный момент о модели известно не все. Поэтому в компании продолжают раскрывать недостающую информацию о европейской спецификации. Но, как стало известно OBOZREVATEL, в первую очередь новинка появится в Японии – в феврале этого года.
Появилась информация о продажах Honda Jazz 2020 в Европе
global.honda
Затем в Европе покупатели смогут приобщиться к автомобилю, который станет самой доступной моделью бренда на глобальном рынке. В отличие от домашней версии, конкретную Honda Jazz можно будет приобрести только в гибридном исполнении – это главное отличие от японской спецификации, которая также будет доступна с бензиновым ДВС.
Хэтчбек Honda Jazz 2020 будет продаваться в Европе только в гибридной версии
global.honda
Напомним, дома автомобиль зовется Honda Fit. Там новинка оснащена бензиновым двигателем объемом 1,3 л. В составе гибридной силовой установки трудится уже 1,5-литровый мотор. Именно такой автомобиль приедет в Европу летом этого года.
В компании гордятся тем, что в городском режиме новая Honda Jazz e-HEV сможет передвигаться исключительно на электротяге. Однако данные по запасу хода пока не раскрывают. Наверняка точные цифры появятся в ближайшее время.
Новая Honda Jazz получила стильный и современный салон
global.honda
Цена гибридной Хонда уже известна. Правда, это касается японского рынка: в пересчете по курсу – от 16 тысяч евро. Но на данный момент можно отталкиваться именно от этой суммы.
Так выглядит предыдущее поколение Honda Jazz, которое появилось в 2015 году
global.honda
Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в Украине появится новый кроссовер Honda с экономичной силовой установкой, которая позволит сэкономить на топливе.
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