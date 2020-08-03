Что происходит внутри шины автомобиля во время движения — наглядно

YouTube-канал Warped Perception выпустил видео, в котором наглядно продемонстрировал, что происходит внутри покрышки автомобиля во время движения. Для этого камеру GoPro поместили внутрь покрышки старого седана Mercedes-Benz E55 AMG.

Чтобы все процессы можно было рассмотреть в деталях, камеру ожидаемо дополнили фонариком (поскольку внутри колеса темнота). При этом состыковали GoPro со смартфоном: картинку на него она передавала в режиме реального времени.

Что происходит внутри шины авто во время движения. Скриншот видео

Испытания седана проходили на разных участках дороги: так экспериментаторы хотели показать разницу того, что происходит внутри колеса при движении по хорошему и плохому покрытию. А в конце видео можно увидеть, как происходит процесс накачивания шины изнутри.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве была замечена Dacia Logan, у которой "отсутствовали" шины.