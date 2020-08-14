Что происходит в салоне 30-летнего авто, когда оно "летит" по трассе. Видео

Youtube-канал TopSpeedGermany опубликовал видео поездки на старом седане Mercedes по немецкому автобану. Главным героем выступила одна из версий культового W124 – универсал Mercedes-Benz 200 TD.

Сегодня на ненецких магистралях редко можно встретить 20-летние автомобили, а те машины, чей возраст перевалил за 30 лет (к таковым и относится W124) – и подавно. Тем не менее Mercedes-Benz 200 TD не относится к числу робких моделей, поэтому блогеры не побоялись вывести автомобиль в "экстремальные" условия. К тому же, данный экземпляр пребывал в хорошем состоянии.

Mercedes-Benz 200 TD, который участвовал в эксперименте. Скриншот видео

Целью заезда было определение максимальной скорости старого Мерседеса. Поездка показала, что спустя три десятка лет универсал Mercedes-Benz 200 TD способен набирать 160 км/ч. Кроме того, в видео можно увидеть, как при этом ведет себя автомобиль и что чувствует водитель на такой скорости.

К слову, когда Mercedes-Benz 200 TD был новым, он наверняка ехал быстрее. Дело в том, что пробег данного автомобиля составляет свыше 277 000 км, и наверняка за прошедшее время он потерял часть мощности (под капот этому универсалу ставили дизельный двигатель OM 601 на 72 л.с.).

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