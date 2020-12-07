Стали известны самые популярные автомобили в Украине в 2020 году

В Ассоциации Укравтопром определили, каким новым автомобилям отдавали свои предпочтения украинцы в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба организации. За одиннадцать месяцев текущего года жители нашей страны купили и поставили на учет 75,6 тысяч новых легковых машин. Это примерно на 5% меньше, чем годом ранее.

Первую тройку рейтинга занимают кроссоверы, а самым популярным по итогам 11 месяцев года стал Toyota RAV4, который приобрели почти 5 тысяч жителей Украины.

Toyota RAV4 по итогам 11 месяцев занимает верхнюю строчку рейтинга продаж новых авто в Украине toyota.com

Совсем немного уступил еще один бестселлер – французский Renault Duster, за который своими сбережениями проголосовали 4,9 тысяч украинцев.

Renault Duster – один из самых востребованных автомобилей в Украине renault.ua

Почетное третье место рейтинга занял корейский Kia Sportage с результатом 4,5 тысячи.

Kia Sportage совсем немного уступили лидерам и занял третью строчку рейтинга бестселлеров kia.com

Благодаря привлекательным ценовым предложениям и выгодным программам кредитования в пятерке самых востребованных новых автомобилей в Украине еще две модели компании Renault – седан Logan с результатом 3,5 тысячи и хэтчбек Sandero, который выбрали 2,9 тысяч автолюбителей.

Renault Logan занял четвертую строчку рейтинга самых продаваемых авто благодаря привлекательно цене renault.ua

Renault Sandero замыкает ТОП5 бестселлеров 2020 года в Украине renault.ua

В ТОП10 бестселлеров года вошли четыре представителя категории SUV и один из самых любимых автомобилей украинцев за последние 20 лет: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Ford Kuga и Mazda CX5.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ноябре в Украине наблюдался спад покупательской активности на рынке новых авто, да и у наших западных соседей все больше людей предпочитают приобретать подержанные машины.